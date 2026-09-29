Suburbia prepara sus Noches Moradas, pero el descuento INAPAM ya comenzó
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Las Noches Moradas de Suburbia llegarán del 16 al 18 de octubre, pero los adultos mayores no tendrán que esperar.
Suburbia ya tiene fecha para una nueva edición de sus Noches Moradas. La campaña se realizará del 16 al 18 de octubre de 2026, con promociones disponibles tanto en tiendas físicas como en los canales digitales de la cadena.
El evento forma parte del calendario anual de promociones de la tienda y representa una oportunidad para encontrar ofertas en distintas categorías, entre ellas ropa, calzado, accesorios y artículos para el hogar.
Sin embargo, quienes cuentan con credencial vigente del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) tienen un beneficio que pueden aprovechar desde antes de que comiencen estas jornadas de descuentos.
ADULTOS MAYORES PUEDEN OBTENER 5% DE DESCUENTO
Las personas adultas mayores que presenten su credencial vigente del INAPAM pueden acceder a un 5% de descuento en Suburbia, de acuerdo con el beneficio reportado dentro del Directorio de Beneficios del instituto.
La promoción está dirigida a quienes cuentan con la credencial y se aplica en sucursales participantes. Para utilizarla, es necesario presentar el documento al momento de realizar el pago y solicitar al personal de caja que valide el beneficio.
De esta manera, quienes tengan previsto realizar alguna compra durante los próximos días pueden aprovechar este descuento sin necesidad de esperar a las Noches Moradas.
¿EL DESCUENTO INAPAM SE PUEDE COMBINAR CON OTRAS OFERTAS?
Antes de pagar, es recomendable consultar directamente en la sucursal si el descuento para adultos mayores puede aplicarse sobre determinados artículos o combinarse con otras promociones vigentes.
Las condiciones de las ofertas comerciales pueden cambiar dependiendo del producto, establecimiento y campaña, por lo que no debe darse por hecho que todos los descuentos son acumulables.
La campaña de Noches Moradas, por su parte, contempla promociones especiales durante sus fechas establecidas y también estará disponible a través de los canales digitales de Suburbia.
EL INAPAM TIENE CIENTOS DE BENEFICIOS
El descuento en Suburbia forma parte de una red más amplia de beneficios disponibles para las personas adultas mayores que cuentan con credencial del INAPAM.
El instituto mantiene un Directorio de Beneficios 2026 que reúne establecimientos y servicios participantes en diferentes categorías, entre ellas alimentación, salud, transporte, vestido, hogar, educación, recreación y cultura.
Los porcentajes y condiciones dependen de cada establecimiento, por lo que revisar el directorio antes de realizar una compra puede ayudar a identificar oportunidades de ahorro.
LLEVA TU CREDENCIAL ANTES DE PAGAR
Si tienes una compra pendiente en Suburbia, recuerda llevar tu credencial vigente del INAPAM y presentarla antes de concluir el pago.
Así podrás consultar si el beneficio del 5% aplica a tu compra y, posteriormente, comparar las condiciones con las promociones que llegarán durante las Noches Moradas del 16 al 18 de octubre.
Para quienes planean adquirir ropa, calzado o artículos para el hogar, revisar ambas opciones con anticipación puede facilitar la decisión de cuándo realizar la compra.