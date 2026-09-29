Suburbia prepara sus Noches Moradas, pero el descuento INAPAM ya comenzó

Suburbia ya tiene fecha para una nueva edición de sus Noches Moradas. La campaña se realizará del 16 al 18 de octubre de 2026, con promociones disponibles tanto en tiendas físicas como en los canales digitales de la cadena.

El evento forma parte del calendario anual de promociones de la tienda y representa una oportunidad para encontrar ofertas en distintas categorías, entre ellas ropa, calzado, accesorios y artículos para el hogar.

Sin embargo, quienes cuentan con credencial vigente del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) tienen un beneficio que pueden aprovechar desde antes de que comiencen estas jornadas de descuentos.

ADULTOS MAYORES PUEDEN OBTENER 5% DE DESCUENTO

Las personas adultas mayores que presenten su credencial vigente del INAPAM pueden acceder a un 5% de descuento en Suburbia, de acuerdo con el beneficio reportado dentro del Directorio de Beneficios del instituto.

La promoción está dirigida a quienes cuentan con la credencial y se aplica en sucursales participantes. Para utilizarla, es necesario presentar el documento al momento de realizar el pago y solicitar al personal de caja que valide el beneficio.

De esta manera, quienes tengan previsto realizar alguna compra durante los próximos días pueden aprovechar este descuento sin necesidad de esperar a las Noches Moradas.