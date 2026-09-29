Seguro Facultativo del IMSS... ¿Qué es, cómo se tramita y quiénes son los beneficiarios?

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    Seguro Facultativo del IMSS... ¿Qué es, cómo se tramita y quiénes son los beneficiarios?
    Descubre en qué consiste el Seguro Facultativo del IMSS, sus requisitos principales, el procedimiento de trámite y las personas que pueden beneficiarse de este esquema de salud. VANGUARDIA/ARCHIVO

Conoce qué es el Seguro Facultativo del IMSS, cómo solicitarlo paso a paso y quiénes son los beneficiarios de este servicio médico en México

El Seguro Facultativo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es una alternativa de protección para personas sin empleo formal que buscan atención médica de calidad. Este régimen especial permite acceder a consultas, medicamentos, hospitalización y maternidad, asegurando la protección de la salud familiar. “El Seguro Facultativo garantiza la protección médica integral para quienes no cuentan con patrono”, establece la normativa del Instituto Mexicano del Seguro Social.

A diferencia del régimen obligatorio, en este esquema el titular realiza la cuota anual estipulada, la cual varía según el rango de edad. Esta aportación otorga servicios de salud durante doce meses continuos. Asimismo, existe una modalidad gratuita dirigida a estudiantes de educación media superior y superior de instituciones públicas.

Como dato curioso, este beneficio para estudiantes nació por decreto presidencial en 1987, brindando cobertura médica gratuita a millones de alumnos en todo México durante su etapa escolar.

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REQUISITOS Y TRÁMITE PASO A PASO

La incorporación al Seguro Facultativo del IMSS se efectúa en las subdelegaciones del IMSS o mediante el portal IMSS Digital. Los solicitantes deben contar con su Clave Única de Registro de Población (CURP), un correo electrónico personal, identificación oficial y comprobante de domicilio.

Para el trámite en línea, el usuario ingresa a la plataforma web con su CURP y correo activo, completando un cuestionario médico obligatorio sobre su historial de salud. De forma presencial, se entregan los documentos originales y copias directamente en ventanilla.

Documentos requeridos para el registro:

· Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada.

· Comprobante de domicilio reciente.

· Identificación oficial con fotografía.

· Cuestionario médico completado y firmado.

BENEFICIARIOS Y ALCANCE DE LA COBERTURA

Los principales beneficiarios del seguro incluyen al cónyuge o concubina, hijos menores de edad, estudiantes de hasta 25 años y padres dependientes económicos. Cada uno recibe su número de afiliación para ser atendido en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) correspondiente.

El Seguro Facultativo del IMSS otorga amplias prestaciones médicas indispensables para proteger la salud. Incluye consultas de medicina familiar, atención especializada, análisis de laboratorio, estudios radiológicos y medicamentos del catálogo institucional. También abarca intervenciones quirúrgicas, hospitalización general y atención por maternidad.

Existen exclusiones de cobertura como cirugías estéticas, lentes, aparatos auditivos y padecimientos preexistentes graves declarados antes del registro. “Enfermedades crónicas previas a la contratación quedan excluidas del servicio en la etapa inicial”, aclara el reglamento institucional.

Las prestaciones de salud principales abarcan los siguientes rubros:

· Consulta médica general y de especialidades.

· Medicamentos y análisis clínicos de laboratorio.

· Hospitalización e intervenciones quirúrgicas.

· Atención obstétrica y cuidados de maternidad.

· Programas profilácticos de medicina preventiva.

Miles de trabajadores independientes y freelancers eligen esta modalidad voluntaria para asegurar su bienestar médico familiar en todo México.

TIENE COSTO EL SEGURO FACULTATIVO DEL IMSS

Depende de la modalidad bajo la cual te incorpores:

Para estudiantes: Es 100% gratuito. Aplica para alumnos inscritos en escuelas públicas de nivel medio superior, superior y posgrado. El Gobierno Federal se encarga de cubrir la cuota.

Para trabajadores independientes, familias o público general (Modalidad 33 / Seguro de Salud para la Familia): Sí tiene costo. Se realiza un pago por adelantado para cubrir un año de servicio, cuyo monto depende de la edad de la persona que se va a afiliar.

Rango de edad Cuota anual aproximada Equivalente estimado al mes
0 a 19 años $9,300 MXN $775 MXN
20 a 29 años $11,550 MXN $963 MXN
30 a 39 años $12,350 MXN $1,029 MXN
40 a 49 años $14,350 MXN $1,196 MXN
50 a 59 años $14,850 MXN $1,238 MXN
60 a 69 años $20,600 MXN $1,717 MXN
70 a 79 años $21,500 MXN $1,792 MXN
80 años o más $22,150 MXN $1,846 MXN

Aspectos clave a considerar:

Pago individual: El cobro se hace por cada persona registrada. Si decides afiliar a tu cónyuge e hijos, deberás sumar el costo que corresponda a la edad de cada integrante.

Pago en una sola exhibición: El costo del seguro no se descuenta en mensualidades; se liquida de contado al realizar el trámite inicial o la renovación.

https://vanguardia.com.mx/informacion/como-solicitar-una-pension-del-imss-requisitos-y-documentos-que-necesitas-PO23780861

Alcance del servicio: Garantiza la cobertura de servicios de salud (consultas médicas, estudios de laboratorio, hospitalización, cirugía y medicamentos), pero no acumula semanas cotizadas para el retiro ni da derecho a pensión o incapacidades pagadas.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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