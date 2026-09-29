Sólo futbol, tal como fue concebido

Su nombre es Katia Itzel García, ella debutó en marzo de 2024 y desde entonces se intuyó la marejada de opiniones que desataría en lo sucesivo, puesto que los críticos de inmediato soltaron el grito en el cielo, dando a entender que su designación como juez central obedecía a una cuota de género más que un reconocimiento a su calidad arbitral.

Pero hay otro tipo, son todos aquellos que parecen disfrutar el hecho de estar en la discusión, aunque sea en forma negativa. El chiste es tener los reflectores, ser mediáticos o mediáticas es su mejor negocio y aquí viene uno de los mejores ejemplos en tiempos recientes.

Hay quienes son víctimas de la cargada en redes sociales, la prensa, los comentadores o todos juntos; son personas que atraen las miradas y, aunque intenten pasar inadvertidas, acaban en boca de todos.

Desde entonces no ha habido partido en el que no se le señale de alguna decisión controvertida, algún gesto con los jugadores y de múltiples fallas en su desempeño.

Y si usted la imaginó en una actitud reservada, sobria, alejada del palabrerío, como suelen actuar los grandes personajes de la historia, la verdad eso nunca lo va a hacer. Su mundo gira en torno a lo que pueda sacar de provecho de las polémicas.

Por eso cada vez que le cae alguna crítica, como ha sucedido incluso con sus ex colegas árbitros, ella recurre a las redes sociales para responder, aunque no directamente, sino con frases o laguna imagen reveladora de su actitud retadora.

Y ahí viene la segunda parte de su labor, ésta es fuera del mundo deportivo. Katia se convierte en abanderada de las causas feministas y genera tal simpatía que las frases como ¿usted cree que Katia no está capacitada por ser mujer? Esas palabras surgen de la prensa, principalmente a los entrenadores, quienes son los que más suelen quejarse del su arbitraje.

Por eso el más reciente capítulo polémico tomó relevancia, se trata de las palabras de Antonio Mohamed, director técnico del Toluca, quien categóricamente dijo lo que piensan muchos directores técnicos, pero pocos lo dicen: Katia Itzel, como cualquier árbitro, ha tenido fallas graves.

Y el Turco fue más allá al asegurar que no está al nivel requerido para pitar un partido de gran envergadura, como el más reciente de Cruz Azul contra el Toluca en donde perdió la brújula y sus errores fueron evidentes

¿Y qué hizo la aludida? Ah, pues posteó en sus redes una cita bíblica para hacerse la misteriosa, lo cual fue interpretado como una respuesta a las palabras de Mohamed.

Lo dicho, a ella no le interesa tanto mejorar su arbitraje, como sí le interesa dar de qué hablar, generar conversación y ver a sus seguidores quemar en la hoguera a los críticos no en el aspecto deportivo, sino en otros, como en la cuestión de género. Sólo por ser mujer.

Pero a Katia Itzel se le olvida que pita en medio de un mar de hombres y en el campo no hay feminismo ni machismo, sólo futbol, como fue concebido desde su creación.