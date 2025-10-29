¿Diputadas discutieron por estar junto a Harfuch en conferencia de la Jucopo? Aclaran confusión

México
/ 29 octubre 2025
    ¿Diputadas discutieron por estar junto a Harfuch en conferencia de la Jucopo? Aclaran confusión
    Captan discusión de diputadas de Morena en plena comparecencia de Omar García Harfuch, titular de la SSPC, ante la Jucopo. FOTO: CAPTURA DE PANTALLA

En redes sociales atribuyeron una discusión mayor entre las legisladoras de Morena, quienes tuvieron un presunto desacuerdo por saber quién estaría junto a Omar García Harfuch en plena comparecencia ante la Jucopo

Durante una conferencia de prensa del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, se señaló una presunta discusión entre dos legisladoras por decidir quién debería posar junto al secretario.

Las diputadas en cuestión fueron identificadas como Gabriela Jiménez Godoy, que funge como vicecoordinadora de Vinculación Parlamentaria del Grupo Parlamentario de Morena, y Jessica Saiden Quiroz, presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana.

¿QUÉ FUE LO QUE PASÓ DURANTE LA PRESENTACIÓN DE HARFUCH EN LA JUCOPO?

En pleno discurso de Omar García Harfuch, el Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aparentemente ordenó a Jiménez Godoy pararse junto al secretario de Seguridad.

Sin embargo, en esa zona ya se encontraba Saiden Quiroz. En el video que se volvió viral en redes sociales y otras plataformas digitales se observa cómo la legisladora Gabriela solicita a Jessica hacerle un espacio, pero ella no se movió.

Tras varios segundos de quedarse detrás, Jiménez regresó a su lugar original, junto a Monreal y le susurró lo ocurrido.

La controversia creció gracias a las reacciones que se generaron en redes sociales, donde se refirió a un desacuerdo mayor.

¿POR QUÉ MONREAL SOLICITÓ A LA DIPUTADA GABRIELA JIMÉNEZ CAMBIARSE DE LUGAR, JUNTO A HARFUCH?

Inicialmente, internautas explicaron que la legisladora quería pararse junto a García Harfuch. Sin embargo, los actos se debieron a una situación más protocolaria.

De acuerdo con lo que expuso Ricardo Monreal, se dio esta indicación para intentar mantener el orden y respeto a las normas que rigen el desarrollo de las comparecencias, que busca garantizar que la dinámica parlamentaria se desarrolle en un marco de institucionalidad y colaboración.

“En ese momento, los integrantes éramos el Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, y yo, en mi calidad de vicecoordinadora, por lo que correspondía colocarnos uno a cada lado del secretario García Harfuch”, explicó posteriormente la diputada Jiménez Godoy en un comunicado.

DIPUTADA ACLARA ‘DESACUERDO’ EN PLENA CONFERENCIA DE HARFUCH

Gabriela Jiménez destacó que no existe ninguna diferencia ni conflicto con su colega: “A la diputada Jessica Saiden yo la apoyo, entre las mujeres siempre debe prevalecer la colaboración; por eso en un acto de respecto y compañerismo no insistí, aunque a mí como Vicecoordinadora me correspondía estar ahí y como miembro de la Jucopo”.

$!FOTO: CUARTOSCURO
FOTO: CUARTOSCURO

Agregó que “en Morena nos apoyamos porque somos compañeras de movimiento y compartimos el compromiso de seguir construyendo el segundo piso de la Cuarta Transformación, junto a nuestra presidenta”.

Como forma de comprobar que no existía conflicto alguno, Ricardo Monreal citó a ambas legisladoras para dialogar y tomarse una fotografía que fue, posteriormente, compartida en redes sociales.

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

