Diputados aprueban en lo general reforma eléctrica de AMLO

Su compañera de bancada, Claudia Salas sacó un papel en forma de “ticket”, pero gigante, con la leyenda “ Reforma eléctrica tóxica de Morena. Costo total: El futuro de México” , y sentenció: “ La reforma energética que Morena está proponiendo compromete el futuro de México y no lo vamos a permitir ”.

” Esta reforma, mal llamada de áreas y empresas estratégicas, no es más que el ‘Plan B’ de la tóxica reforma eléctrica que promovieron hace unos años, y la Suprema Corte de Justicia les echó para atrás, porque además nos dio la razón porque esa reforma y ésta, violan los derechos de acceso al medio ambiente y a las energías limpias, baratas y renovables ”, aseveró a diputada Laura Ballesteros.

El diputado del PRI, Mario Zamora, también recordó que existe una resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte por la que se revirtió la reforma eléctrica aprobada en 2021, que sostuvo, va en el mismo sentido.

”Por eso, el dictamen que hoy nos ocupa violenta los principios constitucionales en materia de derechos humanos, la no retroactividad de la ley y la prohibición de monopolios, entre otros”, declaró, y advirtió que la reforma también trastoca tratados comerciales internacionales.

En respuesta a los opositores, la diputada morenista, Rocío Abreu Antuñano, quien fue designada Presidenta de la Comisión de Energía, acusó a los opositores de acudir “a hacer funciones de cabilderos” para empresas privadas.

Rodeada de las y los integrantes de su grupo parlamentario, quienes llevaban pancartas con la leyenda “México próspero y soberano”, denunció: “Lo único a que vienen a defender es a los privados, aquí no estamos modificando en sentido de perjuicio, estamos hablando del pueblo mexicano. No vamos a dejar de poner el dedo en el renglón, nosotros estamos para defender al pueblo, no nos venimos a arrodillar ante los intereses privados y ante los patrones de un grupo que está gritando”.

Evidentemente molesta, la diputada del PAN, Josefina Gamboa Torales, reviró a Abreu, al recordarle que en el año 2013, ella votó a favor de la reforma energética en 2013 y hasta subió al estrado a defender ese proyecto.

”Y aquí tengo su discurso. También acá tengo los videos con el billetón que le daban diputada, así como no, así hasta cambia, pero bueno aquí anda, ahora por un hueso”, arremetió.

Rodeada de la bancada albiazul, quienes mostraron pancartas con la leyenda “en el PAN votamos por cuidar tu bolsillo”, denunció que la reforma no reduce l