Disminuye plantón del CNTE en el Zócalo

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    Disminuye plantón del CNTE en el Zócalo
    Las lonas se extienden a lo largo y ancho de las vialidades y, aunque se muestran campamentos más robustecidos, ya no son equiparables a los primeros días de iniciada la huelga. EL UNIVERSAL

En calles como Tacuba, Ignacio Allende y Donceles la presencia de integrantes de la CNTE es mayor

A 15 días del paro nacional, los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han mermado su presencia en calles aledañas al Zócalo de la Ciudad de México en comparación con los días previos a la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En un recorrido EL UNIVERSAL constató que la presencia de integrantes del magisterio disidente ha disminuido notablemente en calles como Madero, donde a diferencia de los primeros días de declarado el plantón, actualmente la vialidad ha sido prácticamente liberada para el paso peatonal.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/paro-en-cnte-pone-en-riesgo-conclusion-de-ciclo-escolar-de-estudiantes-de-educacion-basica-EF21424426

Otras de las calles que registran menores bloqueos son Simón Bolívar, 5 de Mayo e Isabel la Católica, las cuales se muestran visiblemente más desocupadas y apenas con algunas casas de campaña.Incluso, aunque todavía existe presencia de los maestros centistas, en algunos puntos ya es posible el paso vehicular.

En calles como Tacuba, Ignacio Allende y Donceles la presencia de integrantes de la CNTE es mayor.

Las lonas se extienden a lo largo y ancho de las vialidades y, aunque se muestran campamentos más robustecidos, ya no son equiparables a los primeros días de iniciada la huelga.

En el caso de las calles República de Cuba, Palma Norte y Belisario Domínguez, éstas son el único punto del Centro Histórico donde el músculo del magisterio disidente se hace presente, pues aquí se mantienen las cocinas y comedores, y las casas de campaña atiborran las vialidades.

Sin embargo, también se documentó que en este punto algunos centistas comenzaron a empacar sus cosas para abandonar el plantón instalado en el corazón de la Ciudad de México, quienes se retiraron con sus maletas y bultos en la mano.

Recientemente, El Gran Diario de México reveló que, en medio de la huelga nacional en el Zócalo capitalino, se han suscitado divisiones y choques internos entre integrantes del magisterio disidente por el cansancio de los profesores para continuar con el paro nacional.

Ejemplo de ello fue el pasado 12 de junio, cuando la Asamblea Nacional Representativa avanzó entre discusiones, balances y señales de desgaste, pues mientras algunos contingentes planteaban la posibilidad de retirarse, otros insistieron en mantener la presión.

Pese a ello, la CNTE ha mantenido y reforzado su plantón en la capital y anunció que continuará con sus jornadas de movilización, las cuales iniciaron con la liberación de casetas de acceso a la Ciudad de México, así como en los estados del país donde tiene mayor presencia.

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