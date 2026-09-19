Domina redes exigencia de justicia por el feminicidio de Claudia Tacoronte

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    Domina redes exigencia de justicia por el feminicidio de Claudia Tacoronte
    Usuarios cuestionaron que el de Tacoronte es el quinto feminicidio ocurrido recientemente en la UAEM. CUARTOSCURO

Además del caso de la estudiante española, en los últimos días también estuvieron en la conversación el Grito de Independencia y los resultados de México en la prueba PISA

El feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte en el estado de Morelos causó una indignación y exigencia de justicia generalizada en redes sociales durante los últimos días.

El análisis de la conversación sociodigital que la firma MW Group realizó entre el 9 y el 15 septiembre pasados, arroja que en la red social X la conversación fue dominada por el citado asesinato, los resultados de México en la prueba PISA y el Grito de Independencia.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/feminicidios-siguen-sin-detenerse-en-mexico-tras-caso-de-claudia-tacoronte-IN23597359

Además de la condena al caso, la conversación sobre el feminicidio de Tacoronte también incluyó críticas al gobierno y al sistema de seguridad, así como expresiones de condolencias y señalamientos sobre las circunstancias de la víctima.

46.9 por ciento de los comentarios informó sobre el hecho; 25 por ciento señaló que la Fiscalía de Morelos investigaba el caso bajo el protocolo de feminicidio y que las autoridades mantienen coordinación con el Consulado de España.

Por otro lado, el 8.4 por ciento de comentarios se refirió a la protesta que llevaron a cabo estudiantes de la UAEM para exigir justicia por el feminicidio, mientras que 5.3 por ciento acotó que se trata del quinto feminicidio en los últimos meses en la UAEM.

También se difundió un comunicado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en el que la institución lamentó el feminicidio de Claudia Tacoronte y pidió a las autoridades una investigación exhaustiva. Finalmente, 4.1 por ciento de los comentarios fue de críticas al gobierno, señalando que se vive en un narcoestado.

CRITICAN A GOBIERNO POR PISA

Por otro lado, los resultados de la prueba PISA generaron críticas al gobierno federal, la SEP y Mario Delgado, principalmente por el desempeño en matemáticas y comprensión lectora. En contraste, algunos usuarios destacaron las acciones educativas del gobierno y defendieron que los resultados no pueden evaluarse únicamente mediante una prueba.

La mayor parte de los comentarios sobre el tema se orientó a que los resultados son

consecuencia del Nuevo Modelo Mexicano y que no existe interés por mejorar la

educación. También hubo exigencias de renuncia al secretario de Educación Pública, Mario Delgado.

EL GRITO

Finalmente, el Grito de Independencia encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum generó seguimiento y reacciones contrastantes en redes. Mientras usuarios destacaron que, por segundo año, una mujer encabezó la ceremonia y resaltaron la participación de pueblos originarios, otros cuestionaron la organización, los costos y la presencia de acarreados, además de difundir críticas y burlas sobre la presidenta.

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