Ebrard asegura que México tendrá T-MEC al menos por 10 años más

Ante la expectativa que genera este proceso, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard , aseguró que no existe un escenario en el que el tratado desaparezca de manera inmediata. Por el contrario, sostuvo que el acuerdo comercial continuará vigente por al menos una década más.

La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá ( T-MEC ) está por entrar en uno de sus momentos más importantes. El próximo 1 de julio, los gobiernos de los tres países presentarán formalmente su posición sobre el futuro del acuerdo que regula gran parte del comercio en América del Norte.

Durante un encuentro con medios de comunicación en la Ciudad de México, el funcionario explicó que la revisión definirá si el tratado amplía su vigencia hasta 2036 o si continúa bajo un esquema de evaluaciones periódicas que mantengan su operación durante los próximos 10 años.

LA REVISIÓN ENTRARÁ EN UNA ETAPA DECISIVA

De acuerdo con Ebrard, la reunión programada para el 1 de julio se realizará de manera virtual y contará con la participación del representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, además de autoridades canadienses, conforme a lo establecido en el propio acuerdo.

México llegará a esta fase con una postura definida: impulsar una extensión de 16 años que permita ofrecer mayor certidumbre a inversionistas y empresas que operan en la región.

La carta oficial que fijará la posición mexicana será firmada por la presidenta Claudia Sheinbaum, mientras que los gobiernos de Estados Unidos y Canadá presentarán documentos equivalentes respaldados por sus respectivos mandatarios.

LOS DOS ESCENARIOS QUE MARCARÁN EL FUTURO DEL ACUERDO

El titular de Economía explicó que el artículo 34.7 del T-MEC contempla dos posibles rutas para el acuerdo comercial.

La primera consiste en extender automáticamente la vigencia del tratado por otros 16 años. La segunda opción establece que el acuerdo continúe vigente durante 10 años, acompañado de revisiones periódicas para evaluar su funcionamiento.

“En cualquiera de los casos”, explicó Ebrard, el tratado seguirá operando. Además, descartó la posibilidad de una salida inmediata de alguno de los socios comerciales, al recordar que cualquier país interesado en abandonar el acuerdo debía haber notificado formalmente esa decisión con al menos seis meses de anticipación, algo que no ocurrió.

PUNTOS CLAVE DE LA NEGOCIACIÓN

Entre los temas que estarán presentes en la revisión destacan:

· Posible extensión del T-MEC hasta 2036.

· Implementación de revisiones anuales si no prospera la ampliación.

· Definición de sectores y productos sujetos a revisión.

· Reglas de origen para industrias estratégicas.

· Certidumbre para inversiones de largo plazo.

Las decisiones que se tomen en torno a estos temas serán determinantes para la competitividad de la región y para el flujo de inversiones en los próximos años.

PREOCUPACIÓN POR LAS REVISIONES ANUALES

Uno de los aspectos que más atención genera para México es la posibilidad de que Estados Unidos impulse revisiones anuales más estrictas dentro del acuerdo.

Ebrard señaló que industrias como la automotriz, la siderúrgica y la manufacturera desarrollan proyectos de inversión que requieren varios años de planeación y ejecución. En ese contexto, cambios frecuentes o poco definidos podrían afectar la confianza empresarial.

Por ello, el gobierno mexicano busca que exista claridad sobre qué sectores quedarían sujetos a revisiones periódicas y cuáles mantendrían condiciones estables, con el objetivo de evitar incertidumbre para las compañías que operan en América del Norte.

ESTADOS UNIDOS AÚN NO DEFINE SU POSICIÓN OFICIAL

El secretario reconoció que Jamieson Greer ha expresado en distintos espacios que la administración del presidente Donald Trump no contempla una renovación automática por 16 años.

Sin embargo, puntualizó que la postura oficial de Washington se conocerá hasta la presentación formal de las cartas el próximo 1 de julio.

Asimismo, adelantó que ya existe una nueva ronda de conversaciones prevista para la segunda mitad de julio en territorio mexicano, donde continuarán las negociaciones sobre el futuro del acuerdo.

MÉXICO BUSCA MANTENER SU VENTAJA COMERCIAL

Frente a un contexto internacional marcado por tendencias más proteccionistas, México apuesta por preservar las condiciones que le han permitido consolidarse como uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos.

Según explicó Ebrard, alrededor del 85 por ciento del intercambio comercial entre ambos países continúa realizándose sin aranceles, una condición que ha fortalecido la competitividad de la economía mexicana.