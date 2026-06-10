Mercado Libre invertirá 4 mil 600 millones de dólares en México, anuncia Ebrard en la Mañanera

El anuncio fue realizado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón , durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum , donde destacó que se trata de una de las inversiones privadas más relevantes registradas en los últimos años dentro de la estrategia económica federal.

México continúa consolidándose como uno de los destinos más atractivos para la inversión tecnológica en América Latina. Este escenario quedó nuevamente confirmado con el anuncio de Mercado Libre , que destinará 4 mil 600 millones de dólares al país durante 2026 para fortalecer su operación y acelerar su crecimiento.

La decisión de la compañía refleja la importancia que el mercado mexicano ha adquirido para el comercio electrónico y los servicios financieros digitales, sectores que han experimentado un crecimiento sostenido desde la pandemia y que hoy representan una pieza fundamental de la economía moderna.

UNA DE LAS INVERSIONES MÁS IMPORTANTES DEL SEXENIO

Durante la presentación, Marcelo Ebrard subrayó la magnitud del proyecto y el impacto que tendrá en diversas regiones del país. El funcionario destacó que la cifra coloca a esta iniciativa entre las más relevantes dentro del portafolio de inversiones impulsadas por el Gobierno federal.

“Es una inversión de 4 mil 600 millones de dólares, probablemente una de las más importantes en México”, afirmó el titular de Economía.

Los recursos estarán dirigidos principalmente a fortalecer la infraestructura que sostiene la operación de Mercado Libre. Esto incluye centros de distribución, sistemas logísticos, plataformas tecnológicas y herramientas que permitan agilizar las entregas a millones de usuarios.

Además, la empresa busca responder a la creciente demanda del comercio electrónico en México, un mercado que continúa expandiéndose año con año gracias al incremento de compradores digitales y al crecimiento de pequeñas y medianas empresas que utilizan internet como canal principal de ventas.

LOGÍSTICA Y TECNOLOGÍA, LAS CLAVES DEL PROYECTO

Una parte significativa de la inversión estará destinada a ampliar la red logística de la compañía. Esto permitirá optimizar tiempos de entrega, aumentar la capacidad operativa y mejorar la cobertura en distintas entidades federativas.

El plan también contempla el fortalecimiento de los servicios financieros digitales que la empresa ofrece a través de su ecosistema tecnológico. La intención es ampliar las alternativas de pago, financiamiento y administración de recursos para usuarios y negocios.

La digitalización financiera se ha convertido en uno de los motores de crecimiento más importantes para la plataforma. Actualmente, millones de personas utilizan herramientas digitales para realizar compras, pagos y transferencias, una tendencia que continúa ganando terreno en todo el país.

8 MIL EMPLEOS Y PRESENCIA EN 19 ESTADOS

Uno de los aspectos más destacados del anuncio es la generación de nuevas oportunidades laborales. Según las estimaciones dadas a conocer por la Secretaría de Economía, la inversión permitirá crear alrededor de 8 mil empleos durante 2026.

Estos puestos de trabajo estarán relacionados con áreas como logística, tecnología, atención al cliente, desarrollo digital, operaciones y administración, entre otras especialidades.

Asimismo, el impacto económico del proyecto alcanzará a 19 entidades federativas, lo que representa una distribución amplia de beneficios para diversas regiones del país y refuerza el papel de México como centro estratégico para las operaciones de la compañía en América Latina.

UN IMPULSO PARA LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

De acuerdo con Marcelo Ebrard, la inversión mantiene una relación directa con los objetivos planteados en el llamado Plan México, una estrategia que busca fortalecer la competitividad nacional y ampliar las oportunidades para las empresas mexicanas.

El funcionario explicó que uno de los principales beneficios será facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas (PyMES) a plataformas digitales de comercio electrónico, permitiéndoles competir en igualdad de condiciones dentro de mercados cada vez más globalizados.

“Está íntimamente vinculada con el Plan México porque uno de los objetivos es dar acceso a esta plataforma digital de comercio a pequeñas y medianas empresas mexicanas”, señaló Ebrard.

La apuesta de Mercado Libre llega en un momento en el que miles de emprendedores utilizan las herramientas digitales para expandir sus negocios más allá de sus mercados locales.

MÉXICO SE CONSOLIDA COMO DESTINO DE INVERSIÓN

El anuncio también envía una señal positiva sobre la confianza que grandes corporaciones mantienen en el potencial económico del país. La combinación de una población altamente conectada, un mercado de consumo en crecimiento y una ubicación estratégica sigue atrayendo proyectos de gran escala.

En los últimos años, México ha logrado posicionarse como uno de los principales mercados para el comercio electrónico en la región, impulsando inversiones relacionadas con tecnología, logística y servicios financieros.

La llegada de nuevos recursos por parte de Mercado Libre fortalece esta tendencia y confirma el papel que la innovación digital desempeñará en la economía mexicana durante los próximos años.