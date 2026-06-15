Sigue revisión el T-MEC pese a declaraciones de Trump, asegura Ebrard

CDMX .-El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que, pese a las declaraciones del Presidente Donald Trump sobre no renovar el T-MEC, la revisión del tratado continúa. En conferencia telefónica con medios de comunicación, confirmó que se reunirá el próximo jueves con el Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, para iniciar la segunda ronda de revisión del T-MEC.

“Estamos como en un proceso de revisión del tratado. Entonces, me queda muy claro que si la decisión política fuera que no se prolongue o no siga vigente el tratado, pues ya lo sabríamos, ya nos lo habrían comunicado, ya no estaríamos en conversaciones”, consideró. Admitió que las pláticas no son fáciles, pero están poniendo sobre la mesa los temas de preocupación para México.

“No es fácil, no es sencillo, estoy consciente de las declaraciones que ha hecho el presidente Trump, por supuesto, las seguimos todos los días. Estamos conscientes de la dificultad que puede tener esta negociación o esta revisión del tratado, pero estamos presentando todos los puntos de vista, argumentos, posiciones de México basadas en una lógica de cooperación”, afirmó Ebrard. ARANCELES Y CAMPO, TEMAS A ABORDAR Añadió que los temas que abordarán esta semana tienen que ver con los aranceles a automóviles, al acero y aluminio, además del sector agropecuario. “El tema de agricultura sí está previsto para esta semana. Entonces vamos a avanzar a temas además de los que les menciono de los impactos de la 232 en la industria automotriz. El impacto de la 232 en acero y aluminio, porque Estados Unidos tiene superávit respecto a México, entonces se justifica esa imposición de esa renta del 50 por ciento al acero y aluminio.

“Vamos a entrar a agricultura, trabajo, automotriz; son de los temas, además de los que ya comenté, que vamos a tratar seguramente en estos días; es lo que está agendado”, señaló. Recalcó que están en tiempo y en forma en la revisión del T-MEC. “Estamos trabajando para que el tratado salga adelante”, recalcó.

Finalmente, señaló que después de la reunión con Greer, del próximo jueves, tendrá más claro los pasos a seguir en la revisión del T-MEC.

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