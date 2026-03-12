Ejecutan 13 cateos simultáneos en distintos municipios, en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- De manera simultánea, elementos de la Fiscalía Especializada Antisecuestros y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) catean 13 domicilios en Nuevo León.

Los inmuebles están ubicados en distintos municipios del área metropolitana de Monterrey y las intervenciones obedecen a una investigación en curso por los delitos de privación ilegal de la libertad y extorsión.

“Las acciones operativas se realizan con autorización judicial y forman parte de las diligencias encaminadas a fortalecer las líneas de investigación y ubicar indicios relevantes relacionados con el caso, además de contribuir a las acciones coordinadas dentro de la estrategia nacional en contra del delito de extorsión”, precisó la Fiscalía estatal.

Hasta el momento se mantiene el desarrollo de las labores estratégicas por lo que la Fiscalía aseguró que continuará informando de los resultados.

El órgano autónomo de justicia no precisó los puntos en donde se están realizando los cateos.