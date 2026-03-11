Un abatido y 10 detenidos en enfrentamiento entre policías y civiles armados, en Nuevo León
Los hechos se registraron este miércoles tras la activación del Operativo Muralla en Lampazos y Montemorelos
Monterrey, Nuevo León.- Un enfrentamiento entre civiles armados y policías dejó un saldo de un presunto delincuente abatido y nueve detenidos, este miércoles, en Nuevo León.
De acuerdo con información de la policía estatal, Fuerza Civil los hechos se registraron tras la activación del Operativo Muralla en los ayuntamiento de Lampazos y Montemorelos.
Según información preliminar: en Lampazos se registraron cinco detenidos, un sospechoso abatido y el aseguramiento de diversas armas largas de diferentes calibres, tres vehículos, cargadores y cartuchos.
En Montemorelos se reportaron cuatro detenidos y se confiscó un arma larga, chalecos balísticos y droga.
”Los elementos se encuentran sin novedad y resguardando las zonas intervenidas”, precisó la autoridad estatal.
La información que se tiene hasta el momento es preliminar.
10 DETENIDOS Y UN CIVIL ARMADO ABATIDO EN DOS MUNICIPIOS
Un saldo de un hombre abatido, 10 detenidos, entre ellos una mujer, dejó un enfrentamiento entre autoridades y civiles armados en Lampazos de Naranjo y Montemorelos, Nuevo León.
Los hechos se registraron este miércoles como resultado del Operativo Muralla a través del cual también se logró el decomiso de armas y drogas.
La primera intervención se realizó en Lampazos de Naranjo, en la colonia Zertuche en donde elementos de la Defensa, Guardia Nacional, Agencia Estatal de Investigaciones y Fuerza Civil interceptaron un convoy integrado por cinco vehículos pick up que iban tripulados por personas armadas.
Al notar la presencia de las autoridades, un hombre que se encontraba en la parte trasera de una de las unidades accionó su arma; sin embargo, los policías lograron el cese al fuego.
En el sitio se reportó un abatido y cinco detenidos, identificados como: Ángel “N”, de 26 años; Gerónimo “N”, de 59 años; Juan “N”, de 47 años; David “N”, de 57 años y Rodolfo “N”, de 19 años.
A los sospechosos se les decomisaron: un arma larga abastecida, tres cargadores abastecidos, cuatro radiofrecuencias, 71 casquillos, 100 dosis de polvo blanco con las características de la cocaína, 60 envoltorios con hierba verde y seca con las características de la marihuana y herramientas de pesaje.
El segundo operativo se ejecutó en Montemorelos cuando la presencia de hombres armados movilizó a los uniformados hacia la colonia Miguel Hidalgo, en ese ayuntamiento.
Sobre la avenida Capitán Alonso, los efectivos escucharon detonaciones de arma de fuego y posteriormente lograron copar a los individuos.
Los detenidos son: Cristofer “N”, de 21 años; Omar “N”, de 32 años; Brandon “N”, de 18 años; Juan “N”, de 53 años y Sandra “N”, de 40 años.
A los sujetos se les decomisaron: un arma larga abastecida, tres chalecos tácticos, 60 envoltorios con una sustancia sólida granulada similar al cristal, 45 dosis de una sustancia sólida blanca parecida a la cocaína en piedra, 22 envoltorios con hierba verde y seca con las características de la marihuana y herramientas de pesaje.
Las autoridades presumen que los detenidos están ligados con un grupo delictivo que tiene presencia nacioanal e internacional, en la cual fungen como generadores de violencia.
Los presuntos quedaron a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.