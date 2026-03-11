Un abatido y 10 detenidos en enfrentamiento entre policías y civiles armados, en Nuevo León

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 11 marzo 2026
    Un abatido y 10 detenidos en enfrentamiento entre policías y civiles armados, en Nuevo León
    Un presunto delincuente abatido y nueve detenidos dejó un enfrentamiento durante el Operativo Muralla en Lampazos, Nuevo León y Montemorelos, Nuevo León. Fuerza Civil Nuevo León | Imagen ilustrativa

Los hechos se registraron este miércoles tras la activación del Operativo Muralla en Lampazos y Montemorelos

Monterrey, Nuevo León.- Un enfrentamiento entre civiles armados y policías dejó un saldo de un presunto delincuente abatido y nueve detenidos, este miércoles, en Nuevo León.

De acuerdo con información de la policía estatal, Fuerza Civil los hechos se registraron tras la activación del Operativo Muralla en los ayuntamiento de Lampazos y Montemorelos.

TE PUEDE INTERESAR: Asalta y mantiene privada de su libertad a la dueña de una estética, en Nuevo León

Según información preliminar: en Lampazos se registraron cinco detenidos, un sospechoso abatido y el aseguramiento de diversas armas largas de diferentes calibres, tres vehículos, cargadores y cartuchos.

En Montemorelos se reportaron cuatro detenidos y se confiscó un arma larga, chalecos balísticos y droga.

”Los elementos se encuentran sin novedad y resguardando las zonas intervenidas”, precisó la autoridad estatal.

La información que se tiene hasta el momento es preliminar.

ACTUALIZACIÓN...

TE PUEDE INTERESAR: Polvo proveniente de Coahuila y sur de Texas contaminará aire de Nuevo León

10 DETENIDOS Y UN CIVIL ARMADO ABATIDO EN DOS MUNICIPIOS

Un saldo de un hombre abatido, 10 detenidos, entre ellos una mujer, dejó un enfrentamiento entre autoridades y civiles armados en Lampazos de Naranjo y Montemorelos, Nuevo León.

Los hechos se registraron este miércoles como resultado del Operativo Muralla a través del cual también se logró el decomiso de armas y drogas.

$!Un saldo de un hombre abatido, 10 detenidos, entre ellos una mujer, dejó un enfrentamiento entre autoridades y civiles armados en Lampazos de Naranjo y Montemorelos, Nuevo León.
Un saldo de un hombre abatido, 10 detenidos, entre ellos una mujer, dejó un enfrentamiento entre autoridades y civiles armados en Lampazos de Naranjo y Montemorelos, Nuevo León. CORTESÍA

La primera intervención se realizó en Lampazos de Naranjo, en la colonia Zertuche en donde elementos de la Defensa, Guardia Nacional, Agencia Estatal de Investigaciones y Fuerza Civil interceptaron un convoy integrado por cinco vehículos pick up que iban tripulados por personas armadas.

Al notar la presencia de las autoridades, un hombre que se encontraba en la parte trasera de una de las unidades accionó su arma; sin embargo, los policías lograron el cese al fuego.

TE PUEDE INTERESAR: Asalta y mantiene privada de su libertad a la dueña de una estética, en Nuevo León

$!Un saldo de un hombre abatido, 10 detenidos, entre ellos una mujer, dejó un enfrentamiento entre autoridades y civiles armados en Lampazos de Naranjo y Montemorelos, Nuevo León.
Un saldo de un hombre abatido, 10 detenidos, entre ellos una mujer, dejó un enfrentamiento entre autoridades y civiles armados en Lampazos de Naranjo y Montemorelos, Nuevo León. CORTESÍA

En el sitio se reportó un abatido y cinco detenidos, identificados como: Ángel “N”, de 26 años; Gerónimo “N”, de 59 años; Juan “N”, de 47 años; David “N”, de 57 años y Rodolfo “N”, de 19 años.

A los sospechosos se les decomisaron: un arma larga abastecida, tres cargadores abastecidos, cuatro radiofrecuencias, 71 casquillos, 100 dosis de polvo blanco con las características de la cocaína, 60 envoltorios con hierba verde y seca con las características de la marihuana y herramientas de pesaje.

El segundo operativo se ejecutó en Montemorelos cuando la presencia de hombres armados movilizó a los uniformados hacia la colonia Miguel Hidalgo, en ese ayuntamiento.

$!Un saldo de un hombre abatido, 10 detenidos, entre ellos una mujer, dejó un enfrentamiento entre autoridades y civiles armados en Lampazos de Naranjo y Montemorelos, Nuevo León.
Un saldo de un hombre abatido, 10 detenidos, entre ellos una mujer, dejó un enfrentamiento entre autoridades y civiles armados en Lampazos de Naranjo y Montemorelos, Nuevo León. CORTESÍA

Sobre la avenida Capitán Alonso, los efectivos escucharon detonaciones de arma de fuego y posteriormente lograron copar a los individuos.

TE PUEDE INTERESAR: Siete policías de San Pedro son investigados por abuso de autoridad y cohecho, en NL

Los detenidos son: Cristofer “N”, de 21 años; Omar “N”, de 32 años; Brandon “N”, de 18 años; Juan “N”, de 53 años y Sandra “N”, de 40 años.

A los sujetos se les decomisaron: un arma larga abastecida, tres chalecos tácticos, 60 envoltorios con una sustancia sólida granulada similar al cristal, 45 dosis de una sustancia sólida blanca parecida a la cocaína en piedra, 22 envoltorios con hierba verde y seca con las características de la marihuana y herramientas de pesaje.

$!Un saldo de un hombre abatido, 10 detenidos, entre ellos una mujer, dejó un enfrentamiento entre autoridades y civiles armados en Lampazos de Naranjo y Montemorelos, Nuevo León.
Un saldo de un hombre abatido, 10 detenidos, entre ellos una mujer, dejó un enfrentamiento entre autoridades y civiles armados en Lampazos de Naranjo y Montemorelos, Nuevo León. CORTESÍA

Las autoridades presumen que los detenidos están ligados con un grupo delictivo que tiene presencia nacioanal e internacional, en la cual fungen como generadores de violencia.

Los presuntos quedaron a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Drogas
Armas de fuego

Localizaciones


Nuevo León

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

Selección de los editores
Coahuila sigue siendo un destino atractivo para las inversiones, especialmente para el sector automotriz.

Prevé Coahuila una nueva ola de inversiones: negocian hasta 35 proyectos
Durante la segunda sesión ordinaria de este 11 de marzo, el Pleno de la Cámara de Diputados rechazó la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al no alcanzar la mayoría calificada.

Cámara de Diputados rechaza reforma electoral de Sheinbaum: no alcanza la mayoría calificada
A través de un breve mensaje publicado en redes sociales, el Aeropuerto Internacional ‘Benito Juárez’ de la Ciudad de México (AICM) informó que la Guardia Nacional (GN) realizará operativos.

Aeropuerto de CDMX vs. taxis de aplicación: Confirman operativos de GN y bloquean Terminal 1
En el análisis detallado por estados, la Ciudad de México registró el costo más alto promedio de vivienda.

Incrementa 4% precio de la vivienda en México
Sheinbaum Pardo y empresarios gasolineros acordaron renovar el convenio voluntario que fija en 24 pesos el litro de la gasolina magna como precio máximo.

Sheinbaum renueva contrato con empresarios: gasolina magna permanece en 24 pesos por litro
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que la administración “tenía una estrategia sólida” antes de que estallara la guerra en Irán.

Cómo Trump y sus asesores calcularon mal la respuesta de Irán a la guerra
“El presidente estadounidense Donald Trump habla en la Conferencia de Asuntos de Miembros Republicanos”, señaló la agencia de noticias AP.

Trump habla de triunfos en una guerra sin un final claro en Irán
La investigación podría dar lugar a aranceles u otras medidas comerciales, se anunció durante la conferencia telefónica sobre comercio en la Casa Blanca.

Iniciará investigación EU en manufactura, incluye a México