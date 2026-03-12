Ejecutan 13 cateos simultáneos en distintos municipios, en Nuevo León; detienen a dos

Monterrey, Nuevo León.- De manera simultánea, elementos de la Fiscalía Especializada Antisecuestros y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) catearon 13 domicilios en Nuevo León.

Los inmuebles están ubicados en distintos municipios del área metropolitana de Monterrey y las intervenciones obedecen a una investigación en curso por los delitos de privación ilegal de la libertad y extorsión.

“Las acciones operativas se realizan con autorización judicial y forman parte de las diligencias encaminadas a fortalecer las líneas de investigación y ubicar indicios relevantes relacionados con el caso, además de contribuir a las acciones coordinadas dentro de la estrategia nacional en contra del delito de extorsión”, precisó la Fiscalía estatal.

TE PUEDE INTERESAR: Un abatido y 10 detenidos en enfrentamiento entre policías y civiles armados, en Nuevo León

CONFIRMAN DOS DETENIDOS

Como resultado de los cateos ejecutados en diversos puntos del área metropolitana por una carpeta de investigación por privación ilegal de la libertad y extorsión, fueron detenidas dos personas.

Los domicilios en donde se lograron resultaron positivos están ubicados en los ayuntamientos de Guadalupe: en la colonia Cañada Blanca; y en Apodaca, en la colonia Misión Real y Rincón de Huinalá.

Los detenidos fueron identificados como Brandon “N” y Sonia “N”.Como indicios se aseguraron: varios teléfonos celulares, papelería, equipo de electrónica, diversas tarjetas bancarias, joyería diversa, dinero en efectivo y diversos envoltorios de narcóticos.

Los inmuebles fueron asegurados y quedaron bajo el resguardo de la corporación correspondiente.