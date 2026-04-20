El costo de no estar protegido: el riesgo silencioso que enfrentan hoy las empresas

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México
/ 20 abril 2026
    El costo de no estar protegido: el riesgo silencioso que enfrentan hoy las empresas
    FOTO: CORTESÍA

En un entorno cada vez más digitalizado, la operación de las empresas depende no solo de su conectividad, sino de la capacidad de mantenerse en funcionamiento. Hoy, más allá de los ciberataques, el mayor riesgo está en que se interrumpan las actividades y procesos.

“Operamos en un entorno más híbrido; antes, las compañías estaban más limitadas a trabajar desde una oficina con una red privada”, explica Jesica Medrano, gerente comercial regional de MCM Business Tech-Co, al señalar que el avance tecnológico y el uso de herramientas digitales han ampliado la superficie de riesgo.

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Actualmente, cualquier empresa con acceso a Internet es vulnerable. Esto se debe a que ya no solo se conectan computadoras, sino también celulares, tablets, puntos de venta y otros dispositivos que forman parte del funcionamiento diario.

Uno de los errores más comunes, advierte, es creer que una cobertura tradicional es suficiente. “Creer que contar únicamente con protección física o limitar la seguridad a la red en las oficinas significa estar protegido, en realidad implica estar expuesto”.

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El impacto de no contar con una estrategia adecuada puede ser crítico. “¿Cuánto te cuesta no tener acceso a tu información? Ya no son solo temas de pesos, sino cuánto cuesta cada minuto estar fuera de la operación”, indica. Desde la imposibilidad de acceder a inventarios hasta la interrupción de cadenas productivas, las pérdidas pueden escalar rápidamente.

A pesar de estos riesgos, muchas empresas aún trabajan bajo un modelo reactivo. “Lamentablemente, hasta que enfrentan un robo de información o un secuestro de sus servidores es cuando toman acción”, apunta Jessica.

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Frente a este panorama, el mercado ha comenzado a evolucionar hacia soluciones integrales, lo que significa tener todo en una sola plataforma para solucionar la comunicación y contar con visibilidad. Esto responde a una necesidad clara: simplificar la gestión tecnológica y mejorar los tiempos de respuesta.

En este sentido, contar con múltiples proveedores puede convertirse en un problema. No es lo mismo consultar a varias personas ante una falla que contar con un solo punto de contacto. Tener visibilidad integral del sistema permite realizar un diagnóstico más eficiente y entregarle al cliente una respuesta en menos tiempo.

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Las corporaciones ahora buscan no solo servicios, sino control, productividad y tranquilidad. La clave está en soluciones escalables que crezcan junto con el negocio. “Las organizaciones crecen muy rápido y muchas veces el presupuesto no necesariamente crece junto con ellas. En MCM manejamos soluciones que son totalmente escalables”.

Bajo esta perspectiva, MCM Business Tech-Co se posiciona como un aliado tecnológico al ofrecer soluciones integrales que combinan conectividad, comunicación y ciberseguridad en un solo esquema. Esto permite a las empresas reducir riesgos, optimizar sus procesos y enfocarse en su crecimiento.

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“Hoy el mayor riesgo que tenemos en las organizaciones no solamente se traduce en ciberataques, sino en la interrupción de la operación y cómo eso representa pérdidas millonarias para las compañías”, destaca Jessica Medrano.

Solicita más información en www.mcmtechco.com o llámanos al 33 9690 0600 y descubre cómo fortalecer tu seguridad digital.

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