‘El Mencho’ murió por disparos en pecho, estómago y piernas, según acta de defunción

México
/ 1 marzo 2026
    El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Rubén ‘Nemesio’ Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’ o ‘El Señor de los Gallos’, murió por disparos de arma de fuego en tórax, abdomen y en miembros inferiores. ARCHIVO

Se asienta que el capo murió el domingo 22 de febrero de 2026 a las 10:30 de la mañana en el municipio de Tapalpa, Jalisco

El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Rubén ‘Nemesio’ Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’ o ‘El Señor de los Gallos’, murió por disparos de arma de fuego en tórax, abdomen y en miembros inferiores, según el acta de defunción 3830 elaborado este sábado por el Registro Civil de la Ciudad de México.

En el documento obtenido señala como las causas de la defunción un “conjunto de traumatismos torácico, abdominal y de miembros inferiores perforantes y penetrantes secundarios a heridas producidas por proyectil disparado por arma de fuego”, es decir, respecto a la descripción médica corresponde a disparos en el pecho, el estómago y las piernas.

Asimismo, se asienta que el capo murió el domingo 22 de febrero de 2026 a las 10:30 de la mañana en el municipio de Tapalpa, Jalisco, y que el destino del cadáver es la inhumación, sin que se haya revelado públicamente más detalles sobre el lugar del sepelio.

De igual forma, se refiere que Oseguera Cervantes nació el 17 de julio de 1966 en el estado de Michoacán de Ocampo, sin precisar la localidad, aunque es sabido que en la comunidad de Naranjo de Chila, municipio de Aguililla, en la Tierra Caliente michoacana.

Además, se indica que vivía en unión libre y que la acta de defunción está relacionada con la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIDCS-JAL/0000230/2026, que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió el operativo del domingo pasado.

En el acta también viene la Clave Única de Registro de Población (CURP): OECR660717HMNSRB00; sin emabargo, la misma ya fue dada de baja del Registro Nacional de Población (RENAPO) por defunción.

ENTREGAN CUERPO A FAMILIARES

La tarde del sábado 28 de febrero, la Fiscalía General de la República (FGR) informó en redes socales que entregó el cuerpo de ‘El Mencho’ a los familiares, tras completar todos los protocolos procesales necesarios.

Luego que se concuyó los procedimientos legales y periciales correspondientes, incluyendo la pruebas genéticas para verificar la identidad del fallecido y los vínculos de quienes lo reclamaron.

“Se realizaron pruebas genéticas para confirmar que efectivamente existían lazos consanguíneos entre quien solicitó la entrega y el occiso”, detalló la FGR en un comunicado.

VIOLENCIA POR MUERTE DE ‘EL MENCHO’

La muerte del narcotraficante más poderoso del país fue recibida con una ola de violencia de represalia en unos 20 estados. Más de 70 personas murieron.

La violencia ha avivado temores de que el derramamiento de sangre pueda perjudicar el turismo de cara a la Copa Mundial de la FIFA a finales de este año.

El Departamento de Estado estadounidense había ofrecido una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que condujera al arresto de ‘El Mencho’. El Cártel Jalisco Nueva Generación, que él dirigía, es una de las organizaciones criminales más poderosas y de más rápido crecimiento en México, y comenzó a operar alrededor del 2009.

En febrero de 2025, el gobierno del presidente Donald Trump designó al cártel como organización terrorista extranjera.

La muerte del narcotraficante fue, hasta ahora, el mayor acto del gobierno mexicano para mostrar al Estados Unidos su compromiso de ir tras los cárteles.

(Con información de El Universal y AP)

