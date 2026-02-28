Entregan restos de ‘El Mencho’ a sus familiares

Las autoridades mexicanas entregaron el cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, a su familia, luego que el Ejército mexicano lo abatiera la semana pasada, informaron autoridades el sábado.

En una breve nota en X, la Fiscalía General de la República (FGR) indicó que entregó el cuerpo de “El Mencho” tras completar todos los protocolos procesales necesarios.

“Se realizaron pruebas genéticas para confirmar que efectivamente existían lazos consanguíneos entre quien solicitó la entrega y el occiso”, detalló la FGR en un comunicado.

La muerte del narcotraficante más poderoso del país fue recibida con una ola de violencia de represalia en unos 20 estados. Más de 70 personas murieron.

La violencia ha avivado temores de que el derramamiento de sangre pueda perjudicar el turismo de cara a la Copa Mundial de la FIFA a finales de este año.

”No creo que entregar el cuerpo a la familia vaya a recrear el caos”, declaró David Mora, analista principal y experto en México del centro de estudios International Crisis Group.

“La violencia que suceda después se va a desarrollar de otra manera”, añadió Mora, al señalar la reorganización del cártel tras la muerte de su líder y las posibles disputas territoriales entre grupos criminales más pequeños.

El Departamento de Estado estadounidense había ofrecido una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que condujera al arresto de “El Mencho”. El Cártel Jalisco Nueva Generación, que él dirigía, es una de las organizaciones criminales más poderosas y de más rápido crecimiento en México, y comenzó a operar alrededor del 2009.

En febrero de 2025, el gobierno del presidente Donald Trump designó al cártel como organización terrorista extranjera.

La muerte del narcotraficante fue, hasta ahora, el mayor acto del gobierno mexicano para mostrar al Estados Unidos su compromiso de ir tras los cárteles.