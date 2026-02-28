Zacatecas detiene a 18 presuntos ligados al CJNG en operativo en Nochistlán

ZACATECAS, ZAC.- Autoridades de Zacatecas confirmaron la detención de 18 personas presuntamente ligadas al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras un despliegue operativo en el municipio de Nochistlán, acción en la que también se reportó el aseguramiento de armas, droga y vehículos.

El fiscal estatal, Cristian Camacho Osnaya, informó que la operación contó con apoyo y coordinación federal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Señaló que el objetivo era ubicar “a un líder criminal” con movilidad en Jalisco, Aguascalientes y Zacatecas.

La Fiscalía ubicó el operativo en una zona de Nochistlán que colinda con los municipios de Teocaltiche y Yahualica, en Jalisco, región identificada por autoridades como un punto de alta incidencia de violencia asociada al crimen organizado. En ese corredor, dijo, se ha referido la presencia de un mando conocido como “El Geras”.

Camacho Osnaya detalló que fueron detenidos 13 hombres y cinco mujeres. Añadió que tres de las personas aseguradas serían cercanas a ese presunto líder y que su captura representa un elemento relevante para desarticular la estructura delictiva.

El fiscal indicó que continúan los trabajos de procesamiento de lo asegurado y que en las próximas horas se dará a conocer el resultado final del operativo. Adelantó el decomiso de armas de fuego, droga, equipo táctico y vehículos, además del aseguramiento de inmuebles que siguen bajo revisión.

Para obtener estos resultados, destacó el apoyo directo de la Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas (UNO) de la SSPC, a la que describió como un grupo especializado en inteligencia, investigación y operaciones tácticas contra la delincuencia organizada.

Camacho Osnaya aseguró que, pese al despliegue, no hubo reacción durante la intervención, por lo que consideró que se trató de una acción planeada que no puso en riesgo a la población y que se mantuvo bajo control.

El fiscal también reconoció que el operativo guarda relación con los hechos del domingo en Jalisco, donde, según su dicho, fue abatido Rubén Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, líder del CJNG, y afirmó que los despliegues se mantendrán de forma permanente en la entidad.