Casa Blanca reconoce a EU por muerte de ‘El Mencho’, ‘infame narcotraficante’ del CJNG

Horas después del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) mejor conocido como ‘El Mencho’, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, emitió un pronunciamiento. Fue a través de su cuenta en X que la funcionaria estadounidense reconoció a las fuerzas estadounidenses por su colaboración en la operación realizada este 22 de febrero, en Tapalpa, Jalisco. TE PUEDE INTERESAR: Ola de violencia: Empresas de autotransporte cancelan rutas y Capufe cierra plazas de cobro ante ‘narcobloqueos’ “Estados Unidos brindó apoyo de inteligencia al gobierno mexicano para asistir en un operativo [...] en el que se eliminó a Nemesio ‘El Mencho’ Oseguera Cervantes, infame narcotraficante y líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación”. Mientras tanto, aún se desconoce algún mensaje emitido por Trump. CASA BLANCA RECONOCE A ‘EL MENCHO’ COMO OBJETIVO PRIORITARIO Dentro de su mensaje, Leavitt explicó que el líder del CJNG era un objetivo prioritario para los gobiernos de México y de Estados Unidos, “ya que era uno de los principales traficantes de fentanilo a nuestro país”.

Asimismo, recordó que la referida organización criminal llegó a ser designada como Organización Terrorista Extranjera por el presidente Donald Trump. “El presidente Trump ha sido muy claro: Estados Unidos se asegurará de que los narcoterroristas que envían drogas letales a nuestro país se vean obligados a enfrentar la justicia que merecen desde hace mucho tiempo. La administración Trump también elogia y agradece a las fuerzas armadas mexicanas por su cooperación y la exitosa ejecución de este operativo”. ESTO DIJO EL SUBSECRETARIO DE EU El subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, felicitó este domingo a las autoridades mexicanas por el operativo que abatió a ‘El Mencho’ y señaló que es un progreso en la lucha contra el narcotráfico en la región. TE PUEDE INTERESAR: Fox lanza críticas a Sheinbaum y exige explicar dónde están fuerzas de seguridad tras disturbios en Jalisco “Este es un gran avance para México, Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo. Los buenos son más fuertes que los malos”, dijo Landau en un mensaje en X tras confirmarse el operativo por parte de las autoridades mexicanas. “No me sorprende que los malos respondan con terror. Pero nunca debemos perder la calma. ¡Ánimo México!”, agregó. ENFRENTAMIENTO Y MUERTE DE ‘EL MENCHO’ A través de un comunicado, la Defensa confirmó el fallecimiento del líder del CJNG en un enfrentamiento contra las fuerzas federales en Tapalpa, Jalisco. De acuerdo con la declaración inicial, Oseguera Cervantes perdió la vida durante su traslado aéreo hacia la Ciudad de México.

Como resultado de dicho enfrentamiento, las autoridades contabilizaron cuatro muertes de integrantes del grupo criminal en el lugar y otros que fueron heridos de gravedad. TE PUEDE INTERESAR: Brugada activa medidas preventivas en CDMX y respalda a Sedena y GN tras operativo en Tapalpa “Durante esta operación, personal militar fue atacado, por lo que en defensa de su integridad repelieron la agresión, resultando cuatro integrantes del grupo delictivo ‘CJNG’ fallecidos en el lugar y tres heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México; entre estos últimos se encuentra Rubén ‘N’ (a) Mencho; sin embargo, serán las autoridades correspondientes las que se encargarán de las actividades periciales para su identificación”, señala el comunicado de la Defensa compartido en X.

