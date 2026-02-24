Ella es Nahomi Martínez... la joven heroína de la Guardia Nacional que murió en el operativo contra “El Mencho”

Originaria de Guadalupe , Nahomi formaba parte del despliegue enviado a la zona el domingo 22 de febrero. Su fallecimiento ocurrió en medio de un operativo considerado uno de los más letales contra fuerzas federales en los últimos años.

La muerte de Nahomi Elizabeth Martínez , una joven de 22 años integrante de la Guardia Nacional , se convirtió en uno de los rostros más dolorosos del operativo federal en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes , conocido como “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación . La agente murió en cumplimiento de su deber durante los enfrentamientos registrados en Tapalpa , un episodio que dejó decenas de víctimas entre las fuerzas de seguridad.

El saldo preliminar, confirmado por el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, fue de 27 agentes fallecidos: 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y un integrante de la fiscalía estatal. Nahomi fue la única mujer entre las víctimas.

VOCACIÓN DE SERVICIO Y SUEÑOS TRUNCADOS

Quienes la conocieron coinciden en que Nahomi tenía una fuerte vocación de servicio. Su historia generó consternación en Zacatecas, especialmente en la comunidad de la Universidad Autónoma de Zacatecas, donde cursó la preparatoria.

La institución lamentó su fallecimiento con un mensaje que resaltó su compromiso: “Quien con valentía, honor y amor por su país cumplió su deber sirviendo y protegiendo a su gente”. Las palabras reflejaron el impacto emocional que causó la noticia entre compañeros y docentes.

El ámbito deportivo también expresó solidaridad. El club Mineras de Zacatecas envió condolencias, ya que Nahomi era hermana de la futbolista Nelsy Martínez, integrante del equipo. En su esquela la describieron como una mujer que sirvió “con honor, compromiso y amor a México”.

EL OPERATIVO Y LA VIOLENCIA DESATADA

La muerte de la joven ocurrió en el contexto de una ofensiva federal contra el CJNG que provocó bloqueos carreteros, ataques armados y enfrentamientos en diversas regiones de Jalisco. Más allá de los resultados estratégicos, el episodio evidenció el costo humano de las operaciones contra el crimen organizado.

Especialistas en seguridad han señalado que estos operativos suelen implicar altos riesgos para los elementos desplegados, especialmente en zonas montañosas o rurales donde los grupos criminales tienen ventaja territorial. La historia de Nahomi se convirtió en símbolo de ese riesgo permanente.

Datos clave del operativo· 27 agentes fallecidos en total· 25 pertenecían a la Guardia Nacional· Nahomi fue la única mujer entre las víctimas

EL LEGADO DE UNA JOVEN SOLDADO

Para su familia y comunidad, Nahomi no solo fue una agente, sino una joven que decidió portar el uniforme con la convicción de proteger a otros. Su nombre se suma al de miles de elementos que han perdido la vida en cumplimiento del deber en México.

Su historia también abrió conversaciones sobre el papel de las mujeres en las fuerzas de seguridad y los desafíos que enfrentan en contextos de violencia extrema. Aunque su vida fue corta, su memoria quedó asociada al valor y al servicio público.

Hoy, Zacatecas la despide entre homenajes y duelo, mientras su caso recuerda que detrás de cada cifra oficial hay historias personales, sueños y familias marcadas para siempre.

DATOS CURIOSOS

· La Guardia Nacional fue creada en 2019 como una corporación de seguridad federal.

· Cada vez más mujeres se integran a fuerzas de seguridad en México.

· Tapalpa es conocido como Pueblo Mágico, pese a los hechos de violencia recientes.