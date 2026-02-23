¿Quién es la novia de ‘El Mencho’?... la mujer clave para saber su ubicación en Tapalpa

La reciente información difundida por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) colocó nuevamente en el centro de la conversación pública a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según autoridades federales, una de sus parejas sentimentales habría sido pieza clave para ubicarlo en el municipio de Tapalpa, donde se desarrolló un operativo de alto impacto.

El anuncio se realizó durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que el titular de la Sedena, el general Ricardo Trevilla Trejo, explicó que los trabajos de inteligencia permitieron identificar movimientos de personas cercanas al líder criminal.

De acuerdo con el funcionario, se detectó a un colaborador de confianza vinculado con una de las parejas de “El Mencho”, lo que permitió reforzar la vigilancia en la zona y desplegar fuerzas especiales para ejecutar la operación.

OPERATIVO Y CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS

El general Trevilla Trejo detalló que el 20 de febrero se logró ubicar al individuo cercano que trasladó a la mujer a un domicilio en Tapalpa. La salida posterior de esa persona del inmueble permitió a las autoridades concentrar esfuerzos de seguimiento y análisis en el área.

Un día después, el 21 de febrero, elementos de fuerzas especiales se desplegaron en la región como parte de la fase operativa. Finalmente, el domingo 22 de febrero concluyeron las acciones que derivaron en enfrentamientos, cuatro personas fallecidas —entre ellas Nemesio Oseguera Cervantes— y dos detenidos.

El operativo provocó reacciones violentas en distintas zonas del país, con bloqueos carreteros e incendios de vehículos reportados en cerca de 20 entidades, un patrón que especialistas han asociado previamente a la capacidad de respuesta del CJNG ante acciones del Estado.

¿QUIÉN ES LA PRESUNTA NOVIA DE “EL MENCHO”?

Aunque las autoridades no profundizaron en la identidad de la mujer durante la conferencia, su nombre ya había aparecido tras la filtración masiva de documentos conocida como Guacamaya Leaks en 2022. En esos archivos se mencionaba a Guadalupe Moreno Carrillo como supuesta pareja sentimental del líder criminal.

Los documentos señalaban que la relación habría iniciado después de la separación de Oseguera Cervantes con su esposa, tras el segundo arresto de Rosalinda González Valencia en noviembre de 2021. La información difundida describía a la mujer como una persona de alrededor de 50 años, de tez blanca y cabello oscuro, aunque las imágenes disponibles eran de baja calidad y sin verificación independiente.

Hasta el momento, no existe información pública amplia sobre su origen, entorno familiar o actividades previas, ni se había reportado que estuviera formalmente vinculada a investigaciones penales antes de las filtraciones.

LA ESPOSA Y LA ESTRUCTURA FINANCIERA DEL CJNG

Rosalinda González Valencia, conocida como “La Jefa”, ha sido considerada por autoridades mexicanas y estadounidenses como una figura relevante en la estructura financiera del grupo criminal. Su matrimonio con Oseguera Cervantes también fortaleció vínculos con el Cártel del Milenio, organización de la que surgieron varias células que posteriormente dieron origen al CJNG.

Fue detenida en diferentes ocasiones y en diciembre de 2023 recibió una sentencia de cinco años por no reportar operaciones financieras vinculadas a un negocio de su propiedad en Puerto Vallarta. Posteriormente obtuvo libertad anticipada tras cumplir más de la mitad de la condena.

El caso refleja cómo las relaciones personales dentro de organizaciones criminales pueden convertirse en puntos vulnerables para las labores de inteligencia, especialmente cuando existen movimientos logísticos detectables por autoridades.

DATOS CURIOSOS

· El CJNG es una de las organizaciones criminales con mayor presencia territorial en México según informes oficiales.

· Tapalpa es un destino turístico de montaña, lo que contrasta con el perfil de operaciones de alto riesgo.

· Las filtraciones de Guacamaya Leaks expusieron miles de documentos internos de las Fuerzas Armadas mexicanas.