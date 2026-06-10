Emboscada en la Meseta Purépecha mata a 5 policías y hiere a otros cinco

El 10 de junio, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán emitió que 5 policías fallecieron, y cinco más quedaron heridos, tras ser emboscados por elementos del crimen organizado.

La emboscada ocurrió en el municipio de Nahuatzen, en la Meseta Purépecha de Michoacán. Se estima que en dicho territorio se han establecido varios miembros del cártel, teniendo un control armado sobre la zona.

‘Lamentamos profundamente los hechos registrados en la localidad de Mojonera, municipio de Nahuatzen, donde personal de Guardia Civil fue objeto de una agresión armada. De manera preliminar, se reporta el fallecimiento de 5 elementos y 5 más resultaron lesionados’ detalló el comunicado de la SSP de Michoacán.

Medios de información locales y nacionales han descrito que en la Meseta Purépecha de Michoacán existen altos índices de movimientos por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El operativo presente en la localidad de Mojonera fue un ezfuerzo interinstitucional entre elementos estatales y federales. Tras el enfrentamiento, se confiscaron dos camionetas, con armamento y municiones. Según las autoridades, también se ha reportado la actividad de mercenarios colombianos en la zona.