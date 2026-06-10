Emboscada en la Meseta Purépecha mata a 5 policías y hiere a otros cinco

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Según investigaciones de la FGE de Michoacán, carteles en la zona usan mercenarios colombianos para atacar a los operativos

El 10 de junio, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán emitió que 5 policías fallecieron, y cinco más quedaron heridos, tras ser emboscados por elementos del crimen organizado.

La emboscada ocurrió en el municipio de Nahuatzen, en la Meseta Purépecha de Michoacán. Se estima que en dicho territorio se han establecido varios miembros del cártel, teniendo un control armado sobre la zona.

Lamentamos profundamente los hechos registrados en la localidad de Mojonera, municipio de Nahuatzen, donde personal de Guardia Civil fue objeto de una agresión armada. De manera preliminar, se reporta el fallecimiento de 5 elementos y 5 más resultaron lesionados’ detalló el comunicado de la SSP de Michoacán.

Medios de información locales y nacionales han descrito que en la Meseta Purépecha de Michoacán existen altos índices de movimientos por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El operativo presente en la localidad de Mojonera fue un ezfuerzo interinstitucional entre elementos estatales y federales. Tras el enfrentamiento, se confiscaron dos camionetas, con armamento y municiones. Según las autoridades, también se ha reportado la actividad de mercenarios colombianos en la zona.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/convoca-sheinbaum-a-la-marina-y-la-sedena-a-defender-la-soberania-nacional-HK21092566

La alta actividad del CJNG en la Meseta Purépecha y en el territorio michoacano ha provocado que habitantes de la zona hayan protestado hasta Morelia para exigir justicia y seguridad.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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