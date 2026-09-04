Encuentran sin vida a Zenyazen Escobar García, diputado federal de Morena, en Veracruz

El diputado federal por Morena y exsecretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, fue encontrado sin vida en el municipio de Puente Nacional. De acuerdo con los primeros reportes, indican que el cuerpo del exlíder magisterial fue encontrado dentro de un vehículo en la comunidad La Gloria del municipio de veracruzano, una región ubicada entre Xalapa y el puerto de Veracruz, a unos 30 minutos de distancia. Medios de comunicación apuntan que el cuerpo presentaba un disparo de arma de fuego, sin especificar la zona afectada.

NO FUE UN ATENTADO La Secretaría de Seguridad de Veracruz descartó que se trató de un atentando al alegar que el vehículo estaba a un costado de la carretera y no había daños al mismo. Mientras que el secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, afirmó que no fue un atentado, sino un “lamentable fallecimiento con arma de fuego”, pero no aclaró si se trató de un suicidio. Será la Fiscalía General de la República la que aclare los hechos. “No fue un atentado, porque el carro está a un lado, no se ve mayor agresión al vehículo, fue interno... fue un lamentable fallecimiento con arma de fuego”, destacó para medios de comunicación. MORENA LAMENTA FALLECIMIENTO Por otro lado, Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, confirmó el fallecimiento de Escobar García a través de sus redes sociales y expresó su solidaridad con la familia de su compañero de bancada. “Con profundo pesar, el Grupo Parlamentario de MORENA en la Cámara de Diputados lamenta el fallecimiento de nuestro compañero Zenyazen Roberto Escobar García, diputado federal por Veracruz”, expresó Monreal.

El morenista afirmó que Zenyazen destacó su trayectoria en la labor docente y al servicio público de Veracruz desde la Secretaría de Educación hasta como legislador federal. “Zenyazen dedicó su trayectoria al servicio público de Veracruz, desde su labor como docente hasta su paso al frente de la Secretaría de Educación estatal, y más recientemente como legislador federal, representando con convicción a la población de su distrito. Ante esta irreparable pérdida, nuestra solidaridad y cariño están con su familia, sus seres queridos y su equipo de trabajo”, concluyó el legislador de Morena.

¿QUIÉN FUE ZENYAZEN ESCOBAR GARCÍA? Escobar García fue un líder magisterial de la disidencia, previamente, desde el año 2009 inició su trayectoria en el sector educativo como docente de telesecundarias estatales. Posteriormente, fue nombrado Secretario de Educación de Veracruz, entre 2018 y 2021, por el entonces gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien es considerado como su amigo personal.

El político fue duramente criticado al llegar a dicha dependencia, pues se recordó que en su juventud fue bailarín exótico en su ciudad natal de Córdoba; además recibió constantes señalamientos de presuntas irregularidades en el desempeño de sus funciones. Anteriormente, participó en el grupo Educación, Resistencia y Dignidad Magisterial en 2015. El político veracruzano se desempeñó como diputado local en el Congreso del Estado de 2016 a 2018. Zenyazen Roberto Escobar García asumió el cargo de diputado federal por el distrito de Córdoba en la actual legislatura, donde también se desempeñó como secretario en las comisiones de Cambio Climático y de Marina en el Congreso de la Unión. En el pasado mes de mayo, protagonizó una disputa con el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carlos Gutiérrez Mancilla en el Pleno de San Lázaro. Otros diputados intervinieron para evitar la agresión física. La pelea ocurrió durante una sesión extraordinaria el miércoles 28 de mayo entre empujones; tras el altercado, la legisladora priista, Ana Isabel González, pidió que a Escobar se le practicara un antidoping ante la sospecha de que su conducta estuviera ligada al consumo de sustancias o a un estado etílico. La entonces presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, llamó al orden con un reclamo directo a los legisladores: “Compórtense, si son tan amables de comportarse a la altura de su responsabilidad política y pública. No pueden ser estas escenas las que el pueblo de México tiene que recibir de sus legisladores. No es posible, porque hemos tenido templanza. Les solicito que respeten el pleno de esta nación”.

En su última publicación en redes sociales, el legislador afirmó que “seguimos legislando con responsabilidad y compromiso por el pueblo de México”.