Se incendia yate en Veracruz; niega diputado morenista ser el propietario

CDMX.-Luego de que el sábado un yate se incendiara en la zona del Estero en Veracruz, el diputado local de Morena, Zenyazen Escobar, negó este domingo ser el propietario de la embarcación, como lo señalaron distintos medios locales. A través de sus redes sociales, el legislador dijo que se encontraba en la zona al momento de que ocurrió el accidente, por lo que llamó a la gobernadora Rocío Nahle para que se acelerara la ayuda.

“Quiero reiterarles y decirles que es muy lamentable la desinformación de los medios de comunicación, en el cual dicen que el yate era de un servidor. Es totalmente falso, la Marina debe tener un registro y nombre (del propietario)”, indicó. Escobar pidió que se haga una investigación de cómo se dio la explosión, pues esta ocurrió en forma sorpresiva. “Lo que comentó (el capitán) ahí con la Marina y con la Policía estatal es que olía a gasolina y, de repente, explotó. Nosotros, al escuchar esto, pues, bueno, llegamos, auxiliamos, pero tiene que haber una investigación, porque ese (yate) tiene un dueño, y (se debe) saber cómo (es que) lo rentó en esas condiciones”, dijo.

ESCOBAR LLAMÓ A NAHLE, ASEGURA El legislador sostuvo que él se encontraba con su hija en una moto acuática cuando se registró el incendio, por lo que se apresuró a prestar ayuda a las mujeres que viajaban en la embarcación. “Eran cuatro señoritas. Una tenía una fractura expuesta de pie, la otra no podía mover la mitad del cuerpo, y, pues, bueno, fueron embarcaciones que estaban alrededor, y nosotros que íbamos en la moto acuática, que auxiliamos a las señoritas”, aseguró.

Además de prestar ayuda en el lugar, Escobar, quien fue titular de Educación en la anterior Administración estatal de Cuitláhuac García, llamó por teléfono a Nahle y al subsecretario de Gobierno, José Manuel Pozos, para solicitar auxilio.

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