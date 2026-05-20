Entrega Segob iniciativa para aplazar elección judicial

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México
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    Entrega Segob iniciativa para aplazar elección judicial
    La propuesta contempla simplificar el ejercicio de voto y el diseño de las boletas electorales, además de adecuar la revocación de mandato. TOMADA DE REDES

El documento se entregó en el Senado, que a su vez lo remitirá a la Cámara de Diputados

La Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, entregó este miércoles la iniciativa de reforma que aplazará para el 4 de junio de 2028 la elección judicial de Jueces y Magistrados, y que será concurrente con la consulta para revocación de mandato de la Presidenta Sheinbaum.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, anunció que la iniciativa se enviará a la Cámara de Diputados para que se convierta en la cámara de origen de este tema.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/firma-claudia-sheinbaum-acuerdo-para-garantizar-precio-justo-de-maiz-blanco-BI20827897

“El propósito de la iniciativa que envía la Presidenta Claudia Sheinbaum es fortalecer los mecanismos que permiten que la voluntad del pueblo se exprese con eficacia. Por ello, se propone que la fecha de la elección al Poder Judicial se modifique para que esta se celebre el primer domingo de junio del año 2028.

“Con ello se busca atender los desafíos logísticos planteados por diversos actores, entre ellos el Instituto Nacional Electoral (INE), y dicha modificación no se limita al ámbito federal, sino que obligará a las entidades a establecer calendarios y con ello certeza jurídica en todo el territorio nacional”, planteó.

Entre las modificaciones planteadas se simplifica el ejercicio de voto y el diseño de las boletas electorales, se adecua la revocación de mandato.

Ricardo Monreal, líder de Morena en San Lázaro, explica que la iniciativa plantea siete cambios a la Constitución y busca profundizar el proceso democratizador y fortalecer los mecanismos para la elección.

“Era una demanda casi unánime, la que recoge esta iniciativa; posponer la elección genera certidumbre, otorga seguridad jurídica; habrá una nueva boleta, mejor diseñada y una reducción de candidatos”, destacó el líder morenista.

Adelantó que la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro comenzará a trabajar el dictamen con la intención de que el próximo martes se apruebe en comisiones y el miércoles se sube al pleno de la Cámara de Diputados y, posteriormente, remitirla al Senado.

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