Envía Sedena a Jamaica ayuda humanitaria tras huracán ‘Melissa’

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que este jueves despegaron de la Base Aérea Militar No. 1 en Santa Lucía, Estado de México, dos aeronaves de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana, un Hércules C-130 y un Spartan C-27J, pertenecientes al Escuadrón Aéreo 302.

Con la finalidad de realizar tres vuelos de ayuda humanitaria con destino al Aeropuerto Internacional “Sir Donald Sangster”, Montego Bay, Jamaica.

TE PUEDE INTERESAR: No afectará reforma electoral la autonomía del INE: Claudia Sheinbaum

Esto con el objetivo de proporcionar ayuda humanitaria tras las afectaciones por el impacto del huracán Melissa.