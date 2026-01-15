No afectará reforma electoral la autonomía del INE: Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el proyecto de reforma electoral que se enviará al Congreso busca fortalecer la democracia y, por ningún motivo, conducirá al autoritarismo.

En su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum detalló que en la reforma se busca la reducción del costo de elecciones, cambios en el principio de representación proporcional, así como una mayor participación ciudadana.

“A ver, la propuesta que vamos a enviar fortalece la democracia (...) Nadie va a poder decir en esa propuesta que estamos hacia un autoritarismo (...) Es una propuesta que fortalece la democracia y estará a debate en el Congreso”, afirmó durante su conferencia de prensa matutina.

Aseguró que uno de los puntos centrales de la reforma es reducir el gasto electoral, pues las elecciones en México se ubican entre las más costosas del mundo.

“Una reducción de los gastos. En general, a los partidos, al INE (Instituto Nacional Electoral), a las oposiciones. Las elecciones en México son de las más caras del mundo. Y consideramos que no tiene por qué ser así”, dijo.

Dijo que lo anterior se debe lograr sin afectar la autonomía de las autoridades electorales: “No se trata de quitarle autonomía al INE, no se la vamos a quitar”, subrayó.

Por otro lado, también se busca modificar el mecanismo de representación proporcional en el Congreso.

“La tercera, que en las representaciones proporcionales, los llamados plurinominales, si existen, que se elijan de una manera distinta, que no sean estas listas de las cúpulas de los partidos que en realidad nunca van a buscar el voto con la gente”, señaló.

Aseguró que en el proyecto no se elimina la representación proporcional ni limita la pluralidad legislativa.

“La democracia finalmente es la representación del pueblo, es el poder del pueblo. Y eso es lo que queremos fortalecer”, afirmó.

Finalmente, adelantó que la propuesta formal de reforma se podría presentar durante las primeras semanas de febrero.