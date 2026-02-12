Es mentira que EU haya lanzado un ataque contra el estado mexicano de Sinaloa

Mauricio Ortega Galindo
por Mauricio Ortega Galindo

En algunos perfiles de redes sociales se difundió una imagen en la que se lee que EU lanzó ataque sorpresa en este estado

México
/ 12 febrero 2026
En una análisis tomando en cuenta varias fuentes oficiales, EFE Verifica encontró que es mentira que el Gobierno estadounidense lanzara un ataque en contra en Sinaloa ni tampoco que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, enviara tropas a ese estado con el objetivo de defenderse, no obstante de que así lo afirmaron algunos usuarios en sus redes sociales que difunden un falso contenido informativo.

En este sentido, EFE Verifica precisa que en algunos perfiles de Facebook y X se difundió una fotografía en la que se puede observar a Sheinbaum y al mandatario estadounidense, Donald Trump, con un mensaje en el que se lee “Estados Unidos lanza ataque sorpresa en Sinaloa; México moviliza tropas”.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Ojo no te dejes engañar!, la fotografía que muestra a un francotirador en marchas de la ‘Generación Z’ en México es de 2021

“Confirmado. Esta mañana la diplomacia ha muerto definitivamente en la frontera y el infierno se ha desatado sobre Sinaloa. Sin avisar al Gobierno mexicano y violando todos los tratados internacionales, Donald Trump firmó la orden más letal de su mandato a las tres de la madrugada bajo un secretismo absoluto”, se puede escuchar afirmar a un narrador en dicho mensaje.

En respuesta, precisa EFE, un usuario en los comentarios del video escribió “Arriba México, no permitan intimidaciones”.

NO EXISTEN PRUEBAS DEL PRESUNTO ATAQUE ESTADOUNIDENSE

El video en el que se asegura el presunto ataque de EU en Sinaloa se viralizó, sin embargo, EFE Verifica, señala que dicha dicha grabación no aporta pruebas de que que haya ocurrido esta invasión; del que no hay rastros, añade EFE, ni en las páginas oficiales del Gobierno de Estados Unidos como tampoco en medios de comunicación. Así mismo, “no hay evidencia de que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, haya ordenado enviar tropas a ese estado para defenderse de una supuesta ofensiva estadounidense”. acentúa EFE Verifica.

Para llevar acabo la verificación de que dicho video sea verídico, EFE Verifics explica que en primer lugar, llevó acabo “una búsqueda en los sitios web de la Casa Blanca y del Departamento de Guerra de EE.UU. no arrojó ningún comunicado en el que se informe sobre un ataque militar en Sinaloa. Tampoco existen declaraciones en ese sentido en las redes sociales de Trump”.

Asimismo, EFE refiere que al revisar la página web de la Secretaría de la Defensa Nacional de México, así como las recientes conferencias matutinas de Sheinbaum hay encontró un “registro sobre una supuesta movilización de tropas mexicanas a Sinaloa para hacer frente a un ataque estadounidense”.

$!Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, en la Conferencia del pueblo, encabezada por la presidenta de México Claudia Sheinbaum.
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, en la Conferencia del pueblo, encabezada por la presidenta de México Claudia Sheinbaum. Cuartoscuro/Graciela López Herrera

“En las redes sociales de la mandataria mexicana tampoco hay pronunciamientos relacionados con una ofensiva militar de EE.UU. en ese estado” detalla EFE Verifica.

TE PUEDE INTERESAR: ¡No te dejes engañar! es falso un video en el que Trump toca la entrepierna de Clinton, fue manipulado con IA

Así también, EFE Verifica describe que realizó una búsqueda “avanzada en Google con palabras clave como ‘ataque’, ‘Sinaloa’ y ‘Estados Unidos’” sin lograr encontrar alguna nota en medios de comunicación en la que se informe sobre este presunto ataque como el que se se afirmó en el clip viral.

EFE Verifica apunta que el video comenzó a difundirse tras las declaraciones de Trump hechas el pasado 9 de enero en las que dio a conocer el mandatario estadounidense su intención de llevar acabo ataques terrestres en contra del crimen organizado en México, a lo que Sheinbaum rechazó de manera tajante esta posibilidad.

“La presidenta mexicana afirmó que quedó «descartada» una intervención militar en México luego de una llamada telefónica que sostuvo con Trump a inicios de enero”, informó la Agencia de Noticias EFE.

HAY EN EL VIDEO IMÁGENES DESCONTEXTUALIZADAS

EFE Verifica, explica que dicho video no brinda pruebas de la supuesta acción militar por parte de fuerzas estadounidenses en Sinaloa que además se incluyeron fotografías y videos antiguos, tal es caso de una imagen de Sheinbaum que fue tomada en 2023, así como un video de Trump en el que se observa al presidente estadounidense firmando un acuerdo de alto al fuego en Gaza en 2025.

Además prosigue EFE Verifica, “en el segundo 0:47 de la pieza viral aparece un video de una explosión que, en realidad, corresponde al accidente de un avión de carga que se estrelló en Louisville, Kentucky, en noviembre de 2025”.

Por lo que en base a lo anterior EFE Verifica concluyó que no existe alguna evidencia de que el Gobierno estadounidense haya llevado acabo un ataque en Sinaloa ni tampoco que México haya enviado tropas en respuesta. “Además, el video que circula en redes sociales con esta información no aporta pruebas y mezcla imágenes antiguas sacadas de contexto”, precisa EFE Verifica.

Con información de la Agencia de Noticias EFE.

Con experiencia de 15 años laborando en VANGUARDIA, en el área de redacción.

Licenciado en Psicología por la Universidad Intercontinental, maestría en psicoterapia Gestalt, especialidad en Desarrollo Humano. Se especializa en Terapia Gestalt por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Además, presta sus servicios como psicoterapeuta al programa Touchinglife para empleados de la empresa MAGNA en Saltillo y Ramos Arizpe desde 2010.

