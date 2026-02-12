Es mentira que EU haya lanzado un ataque contra el estado mexicano de Sinaloa

En una análisis tomando en cuenta varias fuentes oficiales, EFE Verifica encontró que es mentira que el Gobierno estadounidense lanzara un ataque en contra en Sinaloa ni tampoco que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, enviara tropas a ese estado con el objetivo de defenderse, no obstante de que así lo afirmaron algunos usuarios en sus redes sociales que difunden un falso contenido informativo. En este sentido, EFE Verifica precisa que en algunos perfiles de Facebook y X se difundió una fotografía en la que se puede observar a Sheinbaum y al mandatario estadounidense, Donald Trump, con un mensaje en el que se lee “Estados Unidos lanza ataque sorpresa en Sinaloa; México moviliza tropas”. TE PUEDE INTERESAR: ¡Ojo no te dejes engañar!, la fotografía que muestra a un francotirador en marchas de la ‘Generación Z’ en México es de 2021 “Confirmado. Esta mañana la diplomacia ha muerto definitivamente en la frontera y el infierno se ha desatado sobre Sinaloa. Sin avisar al Gobierno mexicano y violando todos los tratados internacionales, Donald Trump firmó la orden más letal de su mandato a las tres de la madrugada bajo un secretismo absoluto”, se puede escuchar afirmar a un narrador en dicho mensaje. En respuesta, precisa EFE, un usuario en los comentarios del video escribió “Arriba México, no permitan intimidaciones”.

NO EXISTEN PRUEBAS DEL PRESUNTO ATAQUE ESTADOUNIDENSE El video en el que se asegura el presunto ataque de EU en Sinaloa se viralizó, sin embargo, EFE Verifica, señala que dicha dicha grabación no aporta pruebas de que que haya ocurrido esta invasión; del que no hay rastros, añade EFE, ni en las páginas oficiales del Gobierno de Estados Unidos como tampoco en medios de comunicación. Así mismo, “no hay evidencia de que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, haya ordenado enviar tropas a ese estado para defenderse de una supuesta ofensiva estadounidense”. acentúa EFE Verifica. Para llevar acabo la verificación de que dicho video sea verídico, EFE Verifics explica que en primer lugar, llevó acabo “una búsqueda en los sitios web de la Casa Blanca y del Departamento de Guerra de EE.UU. no arrojó ningún comunicado en el que se informe sobre un ataque militar en Sinaloa. Tampoco existen declaraciones en ese sentido en las redes sociales de Trump”. Asimismo, EFE refiere que al revisar la página web de la Secretaría de la Defensa Nacional de México, así como las recientes conferencias matutinas de Sheinbaum hay encontró un “registro sobre una supuesta movilización de tropas mexicanas a Sinaloa para hacer frente a un ataque estadounidense”.