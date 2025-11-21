¡Ojo no te dejes engañar!, la fotografía que muestra a un francotirador en marchas de la ‘Generación Z’ en México es de 2021

CIUDAD DE MÉXICO- De acuerdo a un artículo publicado por EFEVerifica,una imagen en la que se observa a un francotirador en la azotea del Palacio Nacional durante las protestas del movimiento de la ‘Generación Z’ que se llevaron acabo el pasado 15 de noviembre, difundida en las redes sociales en realidad es una fotografía tomada en 2021, en la que se puede ver a una persona que está sujetando un bloqueador de drones durante las marchas del 8M de ese año. Usuarios en redes sociales tales como X, Facebook, Threads y TikTok divulgaron esta foto en la que aparece un hombre vestido de negro apuntando con una presunta arma junto a la siguiente afirmación: “Francotiradores en el palacio nacional en el Zócalo están masacrando a los jóvenes a Golpes (sic)”, explica EFEVerifica. “Tienen que resguardar su vida, los maleantes que están afuera no van a jugar van a matar”, comenta una persona en una de las publicaciones.

UNA FOTO VIEJA Si bien la imagen en la que aparece presuntamente un francotirador apuntando a en la azotea del Palacio Nacional de México es de las manifestaciones del 8 de marzo de 2021 y en la que sujeta un dispositivo anti drones, “tal cual lo demuestra una búsqueda inversa, el análisis de la imagen y la aclaración del Gobierno de entonces”, precisa EFEVerifica, que añade que ningún medio de comunicación fiable registró la presencia del supuesto francotirador en las protestas de la ‘Generación Z’. “En primer lugar, una búsqueda inversa de la imagen en Google condujo a varios artículos publicados el 9 de marzo de 2021 ilustrados por la fotografía viral entre ellos, el texto del diario El Universal”, explica EFEVerifica. En la nota de El Universal está incluida una leyenda que atribuye la autoría de la fotografía al fotoperiodista Haaron Álvarez, cuando se realizó un rastreo en el perfil de Instagram del fotógrafo se encontró la misma imagen publicada el 8 de marzo de 2021, indica EFE.

EFEVerifica acentúa que en el artículo que El Universal publicó que tiene el siguiente título, “Captan a hombres en Palacio Nacional; aseguran que arma es antidrones” “Esta tarde, fotografías y videos en redes sociales generaron confusión al captar a hombres en la azotea de Palacio Nacional, a quienes se les ve portando un objeto similar a un arma de fuego”, dice el primer párrafo de El Universal.

Unas líneas después, prosigue EFEVerifica, se cita al vocero durante el Gobierno de Manuel López Obrador, Jesús Ramírez, quien aclaró que las personas que custodiaban desde la azote de Palacio Nacional como la que aparece en la imagen de Álvarez, portaban dispositivos anti drones, por lo que no eran personas armadas.

Otra búsqueda de los tuits publicados por Ramírez el 8 de marzo de 2021 en el repositorio de la herramienta Wayback Machine, explica EFEVerifica, dio como resultado el hallazgo de un mensaje en el que hace referencia a las personas que custodiaban la azotea del Palacio Nacional aquel día. “Respecto a las fotografías que circulan de la azotea de Palacio Nacional esta tarde, se precisa que nunca hubo personal armado. Se trató de personal de resguardo que usó un inhibidor de drones tipo Hikvision para evitar vuelos sobre Palacio por ser un área reservada por seguridad”, explicó Ramírez.

A diferencia de los rifles de precisión que suelen ser utilizados por los francotiradores, el modelo del dispositivo anti drones Hikvision tiene una forma rectangular. Finalmente, además, otros medios de comunicación fidedigno, entre ellos la Agencia EFE, no mencionan que hubiese francotiradores en la en Palacio Nacional el día de la protesta de la Generación Z.