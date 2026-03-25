‘Es muy doloroso’... Sheinbaum tras asesinato de maestras por alumno menor de edad; pide reforzar salud mental en escuelas

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México
/ 25 marzo 2026
    ‘Es muy doloroso’... Sheinbaum tras asesinato de maestras por alumno menor de edad; pide reforzar salud mental en escuelas
    La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “doloroso” el asesinato de dos maestras en Michoacán y anunció el fortalecimiento de programas de salud mental en escuelas tras el ataque cometido por un menor. VANGUARDIA/ARCHIVO

Tras el asesinato de dos maestras en Michoacán, Sheinbaum anuncia refuerzo en salud mental escolar para prevenir hechos similares en México

La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó al asesinato de dos maestras en Michoacán con un mensaje contundente, calificando el hecho comomuy doloroso y desgarrador”. Desde su conferencia matutina, la mandataria subrayó que el caso no solo debe abordarse desde la sanción penal, sino desde una perspectiva integral que permita prevenir futuras tragedias.

No queremos que estas situaciones se repitan”, afirmó, al anunciar que su gobierno reforzará un programa nacional enfocado en la salud mental en escuelas, dirigido a estudiantes, docentes y familias. La propuesta busca atender factores emocionales y sociales que pueden derivar en conductas violentas.

Sheinbaum también señaló que, según los primeros indicios, el agresor habría tenido como objetivo directo a las víctimas. Todo parece indicar que ellas eran las personas que estaba buscando”, expresó, al insistir en la necesidad de investigar a fondo el caso.

CRIMEN EN MICHOACÁN SACUDE AL ENTORNO EDUCATIVO

El ataque ocurrió el 24 de marzo de 2026 en la Preparatoria Antón Makarenko, ubicada en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán. De acuerdo con reportes oficiales, se registraron detonaciones de arma de fuego al interior del plantel, lo que movilizó a corporaciones de seguridad.

Al llegar al sitio, elementos de la Guardia Civil y Policía Municipal localizaron a dos mujeres sin vida, ambas docentes, con impactos de proyectil. El hecho generó alarma entre estudiantes, personal educativo y habitantes de la zona.

En el lugar fue asegurado un fusil calibre 5.56 con cargador, el cual quedó a disposición de las autoridades como parte de las investigaciones en curso.

DETENCIÓN DE UN MENOR Y AVANCE DE INVESTIGACIONES

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán confirmó la detención de un adolescente de 15 años, presuntamente vinculado con el ataque. El operativo se activó tras un reporte del sistema C5 sobre disparos en el área del plantel.

El menor fue asegurado en las inmediaciones y puesto a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica conforme avancen las indagatorias.

Hasta el momento, las autoridades continúan analizando el móvil del ataque, así como las condiciones que permitieron el ingreso de un arma de alto calibre a una institución educativa.

REFUERZO A LA SALUD MENTAL EN ESCUELAS

Como parte de la respuesta institucional, el gobierno federal anunció el fortalecimiento de estrategias enfocadas en la salud mental escolar, con énfasis en educación secundaria y media superior.

Entre las acciones planteadas se encuentran:

• Atención psicológica en escuelas

• Capacitación a docentes

• Apoyo emocional a estudiantes

• Orientación a madres y padres

• Contratación de especialistas

El objetivo es generar entornos escolares más seguros desde el punto de vista emocional, atendiendo factores de riesgo antes de que escalen a situaciones de violencia.

DATOS CURIOSOS Y CONTEXTO EDUCATIVO

El caso ha puesto en evidencia la creciente atención que requiere la salud mental dentro del sistema educativo en México.

• La adolescencia es una etapa crítica para detectar problemas emocionales

• Las escuelas son clave en la prevención de conductas de riesgo

• Tras la pandemia, aumentaron los programas de apoyo psicológico

Atender las causas de fondo es indispensable”, ha reiterado Sheinbaum, en un contexto donde la discusión ya no solo gira en torno a la seguridad, sino al bienestar integral de la comunidad estudiantil.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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