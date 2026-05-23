FGR cita a Maru Campos para declarar por el caso de agentes de la CIA en Chihuahua

El caso de la gobernadora Campos ha puesto en cuestión la soberanía de México, con respecto a la materia de seguridad contra el crimen organizado y la intervención de Estados Unidos.

El 23 de mayo se notificó que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván , fue citada por la Fiscalía General de la República para comparecer el próximo 27 de mayo.

La gobernadora fue citada para comparecer a causa de la presencia de agentes de la CIA en la desmantelación de un narcolaboratorio en la zona de la Sierra Tarahumara. La presencia de los agentes, quienes fallecieron en un accidente automovilístico, provocó confusión en el gobierno federal, ya que no hubo solicitud o notificación de elementos extranjeros, operando, en el territorio mexicano.

La gobernadora, en el meollo de la investigación, afirmó que acudirá a la FGR, asegurando colaboración con las indagatorias. César Jáuregui Moreno, exfiscal de Chihuahua, presentó su renuncia, tras el descubrimiento de los agentes de la CIA en el estado. Personal de la FGR ha conducido interrogatorios a más de 40 elementos de seguridad vinculados al caso del narcolaboratorio.

Ante la notificación de la FGR, la gobernadora de Chihuahua comentó: ‘Está dirigida una servidora, aquí estoy por supuesto, dando la cara recibiendo este documento y que feliz casualidad, lo único es que lamento con todo respeto que ustedes sean los portadores de estas malas noticias para el estado de Chihuahua, para eliminar la institucionalidad para dañar a los chihuahuenses, pero muchas gracias’.

Maru Campos cuestionó por qué era la única funcionaria en ser citada por la FGR, ya que los políticos y servidores públicos de Sinaloa, como Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza Cázarez, que fueron acusados por los Estados Unidos de colaboración con el cártel, hasta el momento, siguen sin ser notificados directamente por la fiscalía.