FGR cita a Maru Campos para declarar por el caso de agentes de la CIA en Chihuahua

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    FGR cita a Maru Campos para declarar por el caso de agentes de la CIA en Chihuahua
    Maru Campos fue citada por la FGR por el caso de los agentes de la CIA Cuarto oscuro

La presencia de agentes de la CIA en Chihuahua, sin haber notificado al gobierno federal, puso en cuestión la soberanía de México

El 23 de mayo se notificó que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, fue citada por la Fiscalía General de la República para comparecer el próximo 27 de mayo.

El caso de la gobernadora Campos ha puesto en cuestión la soberanía de México, con respecto a la materia de seguridad contra el crimen organizado y la intervención de Estados Unidos.

La gobernadora fue citada para comparecer a causa de la presencia de agentes de la CIA en la desmantelación de un narcolaboratorio en la zona de la Sierra Tarahumara. La presencia de los agentes, quienes fallecieron en un accidente automovilístico, provocó confusión en el gobierno federal, ya que no hubo solicitud o notificación de elementos extranjeros, operando, en el territorio mexicano.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/asegura-maru-campos-gobernadora-de-chihuahua-que-no-dejara-el-cargo-y-niega-saber-sobre-participacion-de-agentes-de-eu-DO20843752

La gobernadora, en el meollo de la investigación, afirmó que acudirá a la FGR, asegurando colaboración con las indagatorias. César Jáuregui Moreno, exfiscal de Chihuahua, presentó su renuncia, tras el descubrimiento de los agentes de la CIA en el estado. Personal de la FGR ha conducido interrogatorios a más de 40 elementos de seguridad vinculados al caso del narcolaboratorio.

Ante la notificación de la FGR, la gobernadora de Chihuahua comentó: ‘Está dirigida una servidora, aquí estoy por supuesto, dando la cara recibiendo este documento y que feliz casualidad, lo único es que lamento con todo respeto que ustedes sean los portadores de estas malas noticias para el estado de Chihuahua, para eliminar la institucionalidad para dañar a los chihuahuenses, pero muchas gracias’.

Maru Campos cuestionó por qué era la única funcionaria en ser citada por la FGR, ya que los políticos y servidores públicos de Sinaloa, como Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza Cázarez, que fueron acusados por los Estados Unidos de colaboración con el cártel, hasta el momento, siguen sin ser notificados directamente por la fiscalía.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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