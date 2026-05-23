FGR cita a comparecer a Rubén Rocha Moya, tras ser acusado por EU de tener vínculos con Los Chapitos

El 23 de mayo se notificó que el gobernador en licencia, Rubén Rocha Moya, fue citado por la Fiscalía General de la República para comparecer tras ser acusado de colaborar con el crimen organizado.

La cita se registra pocas horas después de que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, había sido notificada por la FGR, con respecto al caso de los dos agentes de la CIA. Tras haber sido citada, la gobernadora cuestionó por qué Rocha Moya seguía sin ser llamado tras el caso de denuncia.

El gobernador sinaloense, Rocha Moya, perteneciente al partido de Morena, fue acusado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de tener vínculos con el cártel de Sinaloa, especialmente con la facción de Los Chapitos. Las denuncias aclaman que el funcionario, al igual que otros 9 servidores públicos, colaboraron con el cártel para facilitar el tráfico de armas, drogas y supuestamente brindaron información relevante en la lucha contra el narcotráfico, con tal de asegurar la campaña política en Sinaloa.