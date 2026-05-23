FGR cita a comparecer a Rubén Rocha Moya, tras ser acusado por EU de tener vínculos con Los Chapitos

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    FGR cita a comparecer a Rubén Rocha Moya, tras ser acusado por EU de tener vínculos con Los Chapitos
    FGR cita a Rocha Moya para declarar, tras denuncias de colaboración con el crimen organizado Cuarto oscuro

A pesar de las denuncias de Estados Unidos, la FGR había declarado que no había pruebas suficientes para proceder con el arresto preventivo

El 23 de mayo se notificó que el gobernador en licencia, Rubén Rocha Moya, fue citado por la Fiscalía General de la República para comparecer tras ser acusado de colaborar con el crimen organizado.

La cita se registra pocas horas después de que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, había sido notificada por la FGR, con respecto al caso de los dos agentes de la CIA. Tras haber sido citada, la gobernadora cuestionó por qué Rocha Moya seguía sin ser llamado tras el caso de denuncia.

El gobernador sinaloense, Rocha Moya, perteneciente al partido de Morena, fue acusado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de tener vínculos con el cártel de Sinaloa, especialmente con la facción de Los Chapitos. Las denuncias aclaman que el funcionario, al igual que otros 9 servidores públicos, colaboraron con el cártel para facilitar el tráfico de armas, drogas y supuestamente brindaron información relevante en la lucha contra el narcotráfico, con tal de asegurar la campaña política en Sinaloa.

Sin embargo, a causa de la insuficiencia de pruebas, por parte de Estados Unidos, la FGR no procedió con el arresto preventivo de los funcionarios.

Tras la polémica que ha provocado el caso de Rocha Moya, la FGR dio el siguiente comunicado:

En el marco de las diligencias relativas a la indagatoria aperturada con motivo de la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York de los Estados Unidos de América, relacionada con 10 ciudadanos mexicanos del estado de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia, se da a conocer a la opinión pública que, entre otras acciones, dichas personas están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad.’

A causa de las denuncias, el gobernador Rocha Moya tomó una licencia de su cargo y fue sustituido por la gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde. Del mismo modo, el entonces presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, fue sustituido por la edil provisional Ana Miriam Ramos Villarreal.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/fgr-cita-a-maru-campos-para-declarar-por-el-caso-de-agentes-de-la-cia-en-chihuahua-CD20895430

Actualmente, dos de los 10 acusados, Enrique Díaz Vega y Gerardo Mérida Sánchez, se entregaron a las autoridades de Estados Unidos para ser juzgados directamente por su corte.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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