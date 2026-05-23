Domina en redes amplio rechazo a proyecto turístico ‘Perfect Day’ en Quintana Roo

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    Domina en redes amplio rechazo a proyecto turístico ‘Perfect Day’ en Quintana Roo
    Cibernautas celebraron que la Semarnat determinara no otorgar permisos para avanzar en el proyecto. ESPECIAL

El plan de parque acuático en Mahahual fue uno de los temas más comentados en los últimos días en la red social X

En los últimos días, cibernautas expresaron un rechazo generalizado al proyecto del parque acuático “Perfect Day” en Mahahual, Quintana Roo por sus implicaciones ambientales en la zona, lo que derivó en que las autoridades federales decidieran no aprobar los permisos para su construcción.

El último análisis de la conversación sociodigital de la firma MW Group, que midió del 13 al 19 de mayo pasados, arrojó que casi el 100 por ciento de los comentarios sobre el proyecto turístico fue rechazándolo y celebrando que las autoridades determinaron cancelarlo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/fgr-cita-a-comparecer-a-ruben-rocha-moya-tras-ser-acusado-por-eu-de-tener-vinculos-con-los-chapitos-CD20897173

El 35.5 por ciento de los comentarios fue de organizaciones y usuarios que difundieron peticiones contra el proyecto, invitando a unirse a la causa. En tanto, el 20.8 por ciento fue haciendo eco de la declaración de Alicia Bárcena, titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en el sentido de que no se aprobará la realización del proyecto.

Por otro lado, 19.4 por ciento de conversación giró en torno a las especies de flora y fauna que se verían en riesgo si avanzara el parque, destacando que éste podría destruir hasta 90 hectáreas de manglar y del segundo arrecife más grande del mundo.

8.7 por ciento de la conversación fue de críticas a los gobiernos federal y de Quintana Roo, pues acusaron que la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Mara Lezama habían mostrado anteriormente su apoyo al proyecto a cargo de Royal Caribbean, a cuyo presidente, Ari Adler, también criticaron y señalaron.

DIVIDE MARCHA EN CHIHUAHUA

Por otro lado, la marcha que impulsó el partido Morena para solicitar un proceso de juicio político contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por la presencia de agentes de Estados Unidos en ese estado, generó división de opiniones en redes sociales.

31.9 por ciento de la conversación fue de burlas contra Morena, pues se dijo que la marcha tendría una asistencia de 200 mil personas y al final se estimaron 20 mil. Por otro lado, se destacó que los morenistas Ariadna Montiel y Andrés Manuel López Beltrán fueron recibidos en ese estado con consignas de “¡Fuera Morena!”.

También criticaron la presencia de acarreador en la marcha, mientras que ciudadanos y productores de Chihuahua manifestaron su apoyo a la gobernadora Campos.

Por otro lado, también hubo comentarios de rechazo a presuntos bloqueos previos a la marcha con la finalidad de evitar que ésta se celebrara.

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