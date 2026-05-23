FGR cita a comparecer al senador Enrique Inzunza, tras haber notificado a Rubén Rocha Moya

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    FGR cita a comparecer al senador Enrique Inzunza, tras haber notificado a Rubén Rocha Moya
    Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza fueron citados por la FGR tras acusaciones de EU Cuarto oscuro

Enrique Inzunza, Rubén Rocha Moya y 8 funcionarios más de Sinaloa fueron acusados por los Estados Unidos de colaborar con el cártel de Sinaloa

El 23 de mayo, tras la citación del gobernador en licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se destacó que el senador de Morena, también acusado por Estados Unidos, Enrique Inzunza, hizo una declaración similar.

Desde su cuenta oficial de X, el senador Inzunza, quien no ha hecho acto de presencia en la Cámara de Senadores, aseguró que también recibió una notificación por parte de la Fiscalía General de la República.

El día de hoy, he recibido citación para comparecer ante la FGR México. Como lo aseguré desde un principio, atenderé personalmente y puntualmente dicho llamamiento. Seré abogado de mí mismo, amparado en mi probidad profesional y mi honradez personal.’

Aunque Rubén Rocha Moya y el previo edil de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, tomaron licencia de sus puestos de servidor público, a causa de las denuncias, el senador Enrique Inzunza aseveró que permanecería en su cargo de senador de Sinaloa.

Ante la cita de la FGE, el senador aseguró que no usará la inmunidad procesal del artículo 111 de la Constitución ni de las excepciones previstas en el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Inzunza escribió en cuenta: ‘Soy un hombre de la República, de sus leyes y de sus instituciones, a las que he servido con honor, decoro y compromiso.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/fgr-cita-a-comparecer-a-ruben-rocha-moya-tras-ser-acusado-por-eu-de-tener-vinculos-con-los-chapitos-CD20897173

Por el momento, la Fiscalía no ha hecho declaración pública sobre la citación del senador, pero sí se destacó el llamado a comparecer de los gobernadores Rubén Rocha Moya y Maru Campos, de Sinaloa y Chihuahua, respectivamente.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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