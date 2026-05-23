FGR cita a comparecer al senador Enrique Inzunza, tras haber notificado a Rubén Rocha Moya
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Enrique Inzunza, Rubén Rocha Moya y 8 funcionarios más de Sinaloa fueron acusados por los Estados Unidos de colaborar con el cártel de Sinaloa
El 23 de mayo, tras la citación del gobernador en licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se destacó que el senador de Morena, también acusado por Estados Unidos, Enrique Inzunza, hizo una declaración similar.
Desde su cuenta oficial de X, el senador Inzunza, quien no ha hecho acto de presencia en la Cámara de Senadores, aseguró que también recibió una notificación por parte de la Fiscalía General de la República.
‘El día de hoy, he recibido citación para comparecer ante la FGR México. Como lo aseguré desde un principio, atenderé personalmente y puntualmente dicho llamamiento. Seré abogado de mí mismo, amparado en mi probidad profesional y mi honradez personal.’
Aunque Rubén Rocha Moya y el previo edil de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, tomaron licencia de sus puestos de servidor público, a causa de las denuncias, el senador Enrique Inzunza aseveró que permanecería en su cargo de senador de Sinaloa.
Ante la cita de la FGE, el senador aseguró que no usará la inmunidad procesal del artículo 111 de la Constitución ni de las excepciones previstas en el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Inzunza escribió en cuenta: ‘Soy un hombre de la República, de sus leyes y de sus instituciones, a las que he servido con honor, decoro y compromiso.’
Por el momento, la Fiscalía no ha hecho declaración pública sobre la citación del senador, pero sí se destacó el llamado a comparecer de los gobernadores Rubén Rocha Moya y Maru Campos, de Sinaloa y Chihuahua, respectivamente.