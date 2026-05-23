FGR cita a comparecer al senador Enrique Inzunza, tras haber notificado a Rubén Rocha Moya

El 23 de mayo, tras la citación del gobernador en licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se destacó que el senador de Morena, también acusado por Estados Unidos, Enrique Inzunza, hizo una declaración similar.

Desde su cuenta oficial de X, el senador Inzunza, quien no ha hecho acto de presencia en la Cámara de Senadores, aseguró que también recibió una notificación por parte de la Fiscalía General de la República.

‘El día de hoy, he recibido citación para comparecer ante la FGR México. Como lo aseguré desde un principio, atenderé personalmente y puntualmente dicho llamamiento. Seré abogado de mí mismo, amparado en mi probidad profesional y mi honradez personal.’