¡Es oficial!... Clara Brugada confirma Fan Fest en el Zócalo capitalino pese a manifestaciones

La confirmación llegó horas antes del arranque de la Copa del Mundo, uno de los eventos deportivos más importantes del planeta. La mandataria capitalina aseguró que todo se encuentra listo para recibir a los seguidores del futbol que desean vivir la experiencia mundialista en el corazón de la ciudad.

La cuenta regresiva terminó y la Ciudad de México se prepara para vivir una jornada histórica. A pesar de la incertidumbre que generaron las movilizaciones sociales en el Centro Histórico, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina , confirmó que el esperado Fan Fest del Mundial 2026 sí se realizará en el Zócalo capitalino , donde miles de aficionados podrán seguir en pantallas gigantes el partido inaugural entre México y Sudáfrica .

Con este anuncio, el Gobierno capitalino despejó las dudas que surgieron tras las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum , quien había reconocido que la realización del evento todavía enfrentaba algunos desafíos debido a la presencia de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en distintos puntos del Centro Histórico.

EL ZÓCALO ABRE SUS PUERTAS AL MUNDIAL

Durante un mensaje dirigido a los aficionados, Clara Brugada invitó a la ciudadanía a acudir al Zócalo para disfrutar del encuentro entre la Selección Mexicana y Sudáfrica en un ambiente festivo.

“Ustedes pueden venir, en un rato se abren las puertas”, expresó la mandataria al confirmar que el acceso principal se habilitaría por la calle 20 de Noviembre, en la zona de Pino Suárez.

Desde las primeras horas del día comenzaron a observarse largas filas de aficionados en las calles aledañas a la Plaza de la Constitución. Muchos asistentes llegaron con camisetas de la Selección Mexicana, banderas nacionales y artículos alusivos al Mundial, buscando asegurar un lugar privilegiado frente a las pantallas gigantes.

La expectativa creció conforme avanzó la mañana, especialmente porque México vuelve a ser protagonista de una inauguración mundialista, un hecho que coloca nuevamente al país en los reflectores internacionales.

18 FESTIVALES FUTBOLEROS COMPLEMENTAN LA FIESTA

Además del Fan Fest instalado en el Zócalo, las autoridades capitalinas informaron que se encuentran preparados otros espacios para que los aficionados disfruten de la Copa del Mundo.

Brugada recordó que la Ciudad de México contará con 18 festivales futboleros distribuidos en distintas alcaldías, con el objetivo de acercar la experiencia mundialista a más habitantes y visitantes.

“Vengan aquí, con pantallas gigantes para poder disfrutar. Recuerden también que hay 18 festivales futboleros que te esperan a lo largo y ancho de la ciudad”, señaló la jefa de Gobierno.

La estrategia busca descentralizar las actividades y permitir que miles de personas puedan seguir los encuentros sin necesidad de trasladarse hasta el Centro Histórico, especialmente considerando la alta afluencia que se espera durante los primeros días del torneo.

Estos espacios incluirán transmisiones de partidos, actividades recreativas y zonas de convivencia para los aficionados que deseen compartir la emoción del Mundial en comunidad.

LAS PROTESTAS NO DETIENEN EL EVENTO

La confirmación del Fan Fest adquiere relevancia debido al contexto que vive actualmente la capital del país, donde diversas movilizaciones sociales han coincidido con la inauguración de la Copa del Mundo.

En días recientes, integrantes de la CNTE mantuvieron presencia en el Centro Histórico como parte de sus protestas relacionadas con demandas laborales y educativas. Esta situación generó dudas sobre la logística y viabilidad de algunos eventos programados para el Mundial.

Sin embargo, las autoridades locales reiteraron que existen condiciones para garantizar tanto el desarrollo de las actividades deportivas como el respeto a las expresiones sociales que se llevan a cabo en distintos puntos de la ciudad.

El anuncio de Clara Brugada confirmó que el Fan Fest seguirá adelante conforme a lo planeado, permitiendo que miles de aficionados se reúnan para apoyar a la Selección Mexicana en su debut mundialista.

ENTRADA GRATUITA Y SIN REGISTRO PREVIO

Uno de los aspectos que más interés generó entre los aficionados fue el relacionado con el acceso al evento.

De acuerdo con la información difundida por la FIFA, el ingreso al Fan Fest del Mundial 2026 será completamente gratuito y estará abierto al público en general.

• No es necesario comprar boletos.

• No existe un registro previo obligatorio.

• Los asistentes podrán ingresar mientras exista capacidad disponible.

• El acceso permanecerá abierto durante el horario establecido para las actividades.

La organización internacional precisó que únicamente se restringirá el acceso cuando el recinto alcance el aforo máximo permitido por razones de seguridad.