Operativo ‘Última Milla’ frena a la CNTE, madres buscadoras y transportistas a unas horas de la Inauguración del Mundial 2026

La víspera de la inauguración de la Copa Mundial 2026 en la Ciudad de México estuvo marcada por algo más que la expectativa futbolística. Diversos colectivos sociales intentaron acercarse al Estadio Ciudad de México (Azteca) para visibilizar sus demandas, pero se encontraron con el despliegue de seguridad denominado “Última Milla”, un perímetro especial diseñado para resguardar los accesos al inmueble donde se celebrará el partido inaugural. Entre los grupos que salieron a las calles destacaron las madres buscadoras, quienes encabezaron una movilización para exigir avances en la localización de personas desaparecidas. Con fotografías, mantas y consignas, los participantes insistieron en que el evento deportivo más importante del mundo no debe eclipsar una de las crisis humanitarias más sensibles que enfrenta el país.

“No son hechos aislados, las desapariciones son crímenes de Estado”, fue una de las consignas que abrió la jornada de protesta, en la que familiares de víctimas reclamaron mayor voluntad institucional para fortalecer las labores de búsqueda.

EL DOLOR DE LAS FAMILIAS LLEGA A LAS CALLES Los colectivos provenientes de distintas entidades del país avanzaron sobre la Calzada de Tlalpan con la intención de acercarse al estadio. Sin embargo, su marcha fue detenida por un cerco de seguridad instalado a la altura de Calzada del Hueso. Los manifestantes insistieron en que su presencia buscaba recordar a los más de 133 mil desaparecidos registrados en México. Para ellos, la magnitud del Mundial demuestra que el Estado cuenta con capacidad organizativa suficiente para atender otras problemáticas de alcance nacional. “Así como organizan el Mundial, podrían disponer de herramientas eficaces para buscar a los que nos faltan”, expresaron familiares durante la movilización.

El secretario de Gobierno capitalino, César Cravioto, dialogó brevemente con los asistentes y les informó que no podrían ingresar más allá del perímetro de seguridad establecido para el evento deportivo. Ante ello, los colectivos decidieron continuar con una velada simbólica en memoria de sus familiares desaparecidos. TENSIÓN Y MOMENTOS DE CONFRONTACIÓN Tras concluir el intercambio con las autoridades, un pequeño grupo de jóvenes protagonizó momentos de tensión al intentar acercarse al funcionario capitalino. Durante los incidentes se registraron empujones, gritos y daños menores a algunas unidades policiales. Las organizaciones de búsqueda se deslindaron de esos actos y reiteraron que su movilización tenía un carácter estrictamente pacífico. Su objetivo, señalaron, era mantener visible una problemática que continúa afectando a miles de familias mexicanas. Entre los nombres recordados durante la jornada estuvieron los de Jenyfer Román, Armando Reyes, Guillermo López, Karla Tela, Brayan Torres, Ignacio Santiago, Luis Daniel Nicolás y Ximena López, entre muchos otros cuyos casos siguen sin resolverse. Al cierre de la manifestación resonaron consignas que reflejaron el sentimiento de los participantes: “¿Por qué los buscamos? ¡Porque los amamos!” y “El balón regresa a casa. ¿Nuestros desaparecidos cuándo?”. LA CNTE TAMBIÉN APUNTA HACIA EL ESTADIO Mientras las madres buscadoras realizaban su protesta, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) confirmó nuevas acciones de presión tras concluir sin acuerdos una ronda de negociaciones con autoridades federales. La dirigencia magisterial anunció que aprovechará el contexto internacional del Mundial para exponer sus demandas, particularmente las relacionadas con mejores condiciones de retiro y pensiones para los trabajadores afiliados al ISSSTE.

La profesora Elvira Veleces, representante de la Sección 14 de Guerrero, acusó una falta de respuestas concretas por parte del gobierno federal y adelantó que las movilizaciones continuarán durante los próximos días. Para la CNTE, la discusión sobre las pensiones dignas se ha convertido en uno de los ejes principales de su movimiento, respaldado por docentes de diversas regiones del país. OCHO MOVILIZACIONES RODEAN EL ARRANQUE DEL MUNDIAL Las autoridades capitalinas prevén una intensa jornada de manifestaciones en los alrededores del estadio durante la inauguración del torneo. • CNTE: Periférico Sur (San Jerónimo) – Estadio CDMX • Madres buscadoras: Insurgentes Sur (UNAM) – Estadio CDMX • Poder Judicial: Perisur Metrobús – Estadio CDMX • Pensionados de Pemex y CFE: Hospital Central Pemex – Estadio CDMX • Transportistas: Glorieta Vaqueritos – Periférico Sur • Campesinos: Calzada de Tlalpan (División del Norte) – Estadio CDMX • Trabajadores de Salud: Avenida del Imán – Circuito Azteca • Colectivos de desaparecidos: concentración fija en Santa Úrsula Coapa

La coincidencia de estas movilizaciones con el inicio del Mundial convierte a la capital mexicana en un escenario donde la celebración deportiva y las exigencias sociales avanzan de manera paralela. Mientras millones de aficionados centran su atención en el futbol, distintos sectores buscan aprovechar la visibilidad global del torneo para colocar sus demandas en el centro de la conversación pública.

DATOS CURIOSOS • El operativo “Última Milla” fue diseñado para proteger los accesos inmediatos al estadio durante eventos masivos de alcance internacional. • México se convirtió en el primer país en albergar partidos inaugurales de tres Copas del Mundo distintas: 1970, 1986 y 2026. • Las madres buscadoras han recurrido en diversas ocasiones a eventos de gran exposición mediática para amplificar sus exigencias y llamar la atención de autoridades nacionales e internacionales.

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