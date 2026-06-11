Sheinbaum asegura que inauguración de la Copa Mundial de Fútbol 2026 se realizará sin problemas, pese a manifestaciones

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    Sheinbaum asegura que inauguración de la Copa Mundial de Fútbol 2026 se realizará sin problemas, pese a manifestaciones
    Sheinbaum insistió en que las manifestaciones no impedirán la realización del encuentro inaugural ni afectarán la imagen de México como país anfitrión. ESPECIAL

La mandataria afirmó que las autoridades federales y capitalinas trabajan de manera coordinada para garantizar la seguridad, la movilidad y el correcto desarrollo del evento deportivo

Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de Fútbol 2026 en el Estadio Ciudad de México se desarrollará con normalidad, pese a las movilizaciones y protestas que podrían registrarse en los alrededores del inmueble, particularmente por parte de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria afirmó que las autoridades federales y capitalinas trabajan de manera coordinada para garantizar la seguridad, la movilidad y el correcto desarrollo del evento deportivo más importante del planeta.

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Sheinbaum destacó que existe un operativo conjunto entre el Gobierno de México y el Gobierno de la Ciudad de México para atender cualquier eventualidad y asegurar que los miles de aficionados nacionales y extranjeros que asistirán al partido inaugural puedan disfrutar de la jornada sin contratiempos.

“La inauguración del Mundial se va a llevar a cabo muy bien, sin problema. Está todo el equipo del Gobierno de la Ciudad y del Gobierno de México para garantizarlo; va a estar muy, muy bien”, expresó la titular del Ejecutivo federal.

Las declaraciones de la Presidenta se producen en medio de las advertencias de la CNTE sobre posibles acciones de protesta en la capital del país, en demanda de respuestas a diversas exigencias laborales y educativas.

No obstante, Sheinbaum insistió en que las manifestaciones no impedirán la realización del encuentro inaugural ni afectarán la imagen de México como país anfitrión.

La Copa Mundial de Fútbol 2026 marcará un hecho histórico para el país, ya que México se convertirá en la primera nación en albergar partidos de tres ediciones distintas del torneo, tras haber sido sede en 1970 y 1986.

Las autoridades federales han reiterado que la organización del evento contempla amplios dispositivos de seguridad, logística y atención a visitantes para garantizar una experiencia exitosa durante la justa internacional.

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Claudia Sheinbaum

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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