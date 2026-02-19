Escapa para matar... Joven internado en clínica psiquiátrica mata a su abuela y tío en casa de CDMX

De acuerdo con los primeros reportes, el joven había escapado horas antes de una clínica de atención psicológica y psiquiátrica donde permanecía internado. Tras llegar al domicilio ubicado en la colonia Ampliación San Pedro Xalpa, habría atacado primero a su abuela y posteriormente a su tío abuelo, quien intentó intervenir para defenderla.

Un hecho violento ocurrido en la alcaldía Azcapotzalco , en la Ciudad de México , ha generado conmoción social luego de que un joven de 20 años, identificado como Uriel ‘N’, fuera detenido por el presunto asesinato de dos adultos mayores, quienes eran sus familiares directos. Las víctimas, una mujer de 78 años y un hombre de 80, murieron tras recibir múltiples heridas con arma blanca dentro de su vivienda.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México acudieron al lugar tras una llamada de emergencia realizada por familiares. Paramédicos confirmaron que ambas personas ya no contaban con signos vitales debido a la gravedad de las lesiones.

UN ESCENARIO DE VIOLENCIA DENTRO DEL HOGAR

Los hechos ocurrieron en una vivienda de fachada amarilla ubicada en la calle Leopoldo Blackaller y Plutarco Elías, donde autoridades encontraron al presunto agresor sentado en las escaleras que conducen al patio, aún con el cuchillo en la mano. La detención se realizó sin que el joven opusiera resistencia.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos, los cuales se encontraban en el primer nivel del inmueble. El acceso al lugar, según testigos, implicaba atravesar un pasillo oscuro antes de llegar al área donde quedaron las víctimas.

Familiares que llegaron posteriormente mostraron dolor e incredulidad ante lo ocurrido. Algunos preguntaban de manera insistente cuál sería el proceso legal y qué documentos serían necesarios para reclamar los cuerpos.

INDIGNACIÓN Y EXIGENCIA DE JUSTICIA

Vecinos de la zona describieron a las víctimas como personas trabajadoras que vendían fruta y botanas en la esquina de su casa desde temprana hora. La noticia provocó consternación en la comunidad, especialmente entre padres de familia cuyos hijos compraban productos en el puesto de los adultos mayores.

Testimonios recogidos en el lugar reflejan una mezcla de tristeza y enojo. Habitantes de la colonia señalaron que no pueden comprender lo sucedido, pero coincidieron en exigir que las autoridades garanticen que el detenido enfrente las consecuencias legales correspondientes.

Familiares también manifestaron preocupación ante la posibilidad de que el agresor pudiera obtener su libertad. Según comentaron, el joven llevaba aproximadamente cinco años internado en tratamiento psiquiátrico financiado por su madre, quien tendría solvencia económica.

INVESTIGACIÓN EN CURSO Y PROCESO LEGAL

El presunto responsable fue trasladado ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones. Las autoridades deberán establecer tanto la responsabilidad penal como las condiciones de salud mental del detenido para definir el proceso judicial.

El caso reabre el debate sobre los protocolos de vigilancia en instituciones psiquiátricas, así como los mecanismos de atención a personas con trastornos mentales que representan riesgos potenciales para sí mismos o terceros.

Mientras tanto, la escena del crimen quedó acordonada durante varias horas, atrayendo a curiosos y vecinos que observaban con incredulidad el operativo policial. El momento más doloroso ocurrió cuando los cuerpos fueron retirados, provocando llanto entre los familiares que permanecían detrás del perímetro de seguridad.

DATOS CURIOSOS

• En México, los delitos cometidos por personas con trastornos mentales pueden derivar en medidas de seguridad en lugar de penas tradicionales, dependiendo del dictamen médico.

• La alcaldía Azcapotzalco es una de las zonas con mayor densidad poblacional en la zona norte de la capital.

• Las investigaciones periciales en homicidios incluyen análisis forense · criminalístico · médico legal · reconstrucción de hechos.