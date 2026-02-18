Capacita FBI a Nuevo León ante posibles protestas en el marco del Mundial de Futbol 2026
El fiscal Javier Flores Saldívar informó que autoridades recibieron capacitación preventiva sobre manejo de protestas en sedes mundialistas
Ante protestas que se han presentado en otras sedes donde se ha realizado el Mundial de Futbol, elementos de seguridad de Nuevo León recibieron una capacitación preventiva del FBI de Estados Unidos para saber cómo actuar ante estas contingencias.
Lo anterior lo informó el Fiscal General de Justicia del estado, Javier Flores Saldívar, tras acudir a una reunión de la Mesa de Seguridad, este miércoles.
“Efectivamente, hubo una reunión con personal del FBI en lo que a raíz de los eventos del Mundial se están viendo antecedentes de actuar o de protestas que podría haber y la forma de actuar”, indicó.
Mencionó que los especialistas les presentaron ejemplos de casos que han acontecido en el pasado.
“Son (ejemplos de) algunas de manifestaciones o protestas”, dijo.
El Fiscal recordó que en otras sedes del Mundial se han presentado este tipo de situaciones por lo que se abordó de forma preventiva.
Nuevo León es una de las tres sedes mexicanas en donde se disputarán partidos del Mundial FIFA 2026.