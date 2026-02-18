En México, crece 12.75% comercio de electrónicos en 2024 por compras en internet

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que el Valor Agregado del Comercio Electrónico (VABCOEL) fue de 2 millones 308 mil 458 pesos en 2024, teniendo una participación de 6.9% en el Producto Interno Bruto de 2024, y creciendo un 12.75% con respecto al VABCOEL de 2023.

El VABCOEL está compuesto por el comercio al por mayor y menor de productos eléctricos, así como de “Otros servicios”, integrado por actividades como el alquiler de bienes inmuebles, hotelería, transporte, servicios de apoyo a los negocios, entre otros, ya sea por medio de transacciones digitales o de empresa al consumidor final.

En 2024, los Otros Servicios obtuvieron el 51.3% del total del VABCOEL, aumentando ligeramente con respecto al resultado de 2023; sin embargo, el valor total de este año fue de 2 millones 47 mil 362 pesos corrientes.