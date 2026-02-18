En México, crece 12.75% comercio de electrónicos en 2024 por compras en internet
Además, este mercado representó el 6.9% del PIB nacional según el Valor Agregado Bruto del Comercio Electrónico de Inegi
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que el Valor Agregado del Comercio Electrónico (VABCOEL) fue de 2 millones 308 mil 458 pesos en 2024, teniendo una participación de 6.9% en el Producto Interno Bruto de 2024, y creciendo un 12.75% con respecto al VABCOEL de 2023.
El VABCOEL está compuesto por el comercio al por mayor y menor de productos eléctricos, así como de “Otros servicios”, integrado por actividades como el alquiler de bienes inmuebles, hotelería, transporte, servicios de apoyo a los negocios, entre otros, ya sea por medio de transacciones digitales o de empresa al consumidor final.
En 2024, los Otros Servicios obtuvieron el 51.3% del total del VABCOEL, aumentando ligeramente con respecto al resultado de 2023; sin embargo, el valor total de este año fue de 2 millones 47 mil 362 pesos corrientes.
Inegi señaló que “los resultados reflejaron el comportamiento del comercio a través de internet en la economía, con un aumento en el uso de Servicios por medio de transacciones”, argumentando, a su vez, que este incremento fue consecuencia del alza en las compras desde redes sociales y mensajería instantánea.
Si se considerara el VABCOEL como un sector más en la estructura productiva de México —compuesto por 20 sectores de actividad económica—, ocuparía el sexto lugar, desde 2018 hasta 2024.