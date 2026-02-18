¡‘El Desaire’ se proyectará en Saltillo! Formará parte de la Muestra Intergaláctica en Cinépolis

Hasta ahora, el filme solo se había exhibido en su premier y en distintos festivales nacionales e internacionales, donde ha construido una sólida trayectoria. En México, ya pudo verse en Monterrey y Guanajuato, pero en Saltillo aún estaba pendiente su estreno abierto al público. La Muestra Intergaláctica será el espacio que finalmente abra sus puertas a la audiencia de la ciudad.

La película filmada en la capital coahuilense, “ El Desaire ” , tendrá su primera proyección abierta al público en Saltillo como parte de la Muestra Intergaláctica . La función se llevará a cabo el martes 17 de marzo a las 8:00 de la noche en Cinépolis Plaza Villalta, marcando un momento esperado por el equipo y para el público local, que no había tenido oportunidad de verla en pantalla grande.

Los boletos estarán disponibles directamente en Cinépolis, aunque por el momento no pueden adquirirse. La organización de la muestra anunciará la fecha de venta en los próximos días, por lo que se recomienda mantenerse atento a la cartelera oficial del complejo y a los canales de difusión del evento.

Escrita por Elena Barbosa, Alba Garza y Gabriel Ramos, quien también dirige, la cinta está protagonizada por Vico Escorcia, Joshua Okamoto y Guillermo Alonso. La producción contó con la participación de estudiantes y un equipo profesional que consolidó un proyecto que ha destacado tanto por su propuesta narrativa como por su factura técnica.

“El Desaire” ha tenido un año especialmente activo en el circuito cinematográfico. Recientemente fue reconocida como Mejor Película Internacional en el Chandler Film Festival, celebrado en Arizona. Además, suma siete premios en distintos certámenes, entre ellos el galardón a Mejor Actriz para Vico Escorcia en el The North Film Festival – Estocolmo, donde también obtuvo el reconocimiento como Mejor Película.

Inspirada en el corrido de Rosita Alvírez, la historia continuará su recorrido internacional en 2026 con selecciones en el Los Angeles CA International Art Film Festival y en el The North Film Festival de Nueva York. Su llegada a Saltillo representa no solo un estreno local, sino la oportunidad de celebrar una producción que ha llevado talento regional a escenarios globales.