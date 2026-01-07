$!Espera Nuevo León que migración irregular de venezolanos baje con captura de Maduro

Durante la reunión privada de seguridad, el gobernador de Nuevo León, Samuel García dijo que espera que bajé la migración irregular de migrantes venezolanos con la captura del presidente Nicolás Maduro.

El jefe del ejecutivo estatal realizó publicaciones en sus historias de Instagram y en una de ellas advirtió “Venezuela segundo lugar de migración irregular: URGE se resuelva el tema para que ya no migren”.

