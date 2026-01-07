Espera Nuevo León que migración irregular de venezolanos baje con captura de Maduro

7 enero 2026
    Espera Nuevo León que migración irregular de venezolanos baje con captura de Maduro
    Samuel García pidió que se atienda la migración irregular y compartió cifras en Instagram ARCHIVO

El gobernador de Nuevo León afirmó que la migración venezolana podría bajar si se resuelve la situación en Venezuela y pidió atender el problema de raíz

Durante la reunión privada de seguridad, el gobernador de Nuevo León, Samuel García dijo que espera que bajé la migración irregular de migrantes venezolanos con la captura del presidente Nicolás Maduro.

El jefe del ejecutivo estatal realizó publicaciones en sus historias de Instagram y en una de ellas advirtió “Venezuela segundo lugar de migración irregular: URGE se resuelva el tema para que ya no migren”.

También dijo que espera que se resuelva el tema de la migración irregular de ahora en adelante.

“El tirano de Maduro las va a pagar, pero lo realmente importante para NL, es que se resuelva el tema para que baje la migración irregular de aquí en delante”.

En la misma publicación compartió unas gráficas en donde Honduras está en el primer lugar de migrantes de ese país en Nuevo León con 674, le sigue Venezuela con 436, luego Guatemala con 232, Colombia 209 y Cuba 118.

