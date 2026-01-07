Detienen a una pareja tras cateo a una vivienda en Monterrey, Nuevo León

México
/ 7 enero 2026
    Detienen a una pareja tras cateo a una vivienda en Monterrey, Nuevo León
    El cateo se ejecutó en una vivienda que está ubicada en la colonia Noria Norte, en el municipio de Monterrey Foto: cortesía

Autoridades realizaron un cateo en una casa de la colonia Noria Norte, en Monterrey, donde aseguraron presunta droga y un arma de fuego

Dos personas detenidas y el aseguramiento de droga dejó el cateo a una vivienda en Monterrey, Nuevo León.

La Fiscalía General de Justicia del estado informó de la intervención que se ejecutó en un inmueble tipo casa habitación en la calle Acatlán, en la colonia Noria Norte.

El cateo se ejecutó por parte de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), así como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, ayer martes.

Las personas detenidas son un hombre y una mujer. Además, en el sitio se aseguraron dosis de vegetal verde y seco con las características de la marihuana, dosis de una sustancia sólida con las características del narcótico conocido como metanfetamina, un arma de fuego corta, una báscula digital y dinero en efectivo.

Las personas detenidas quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público Especializado en Narcomenudeo mientras que el inmueble quedó con resguardo a caro de la autoridad correspondiente.

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

