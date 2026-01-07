Detienen a una pareja tras cateo a una vivienda en Monterrey, Nuevo León

Dos personas detenidas y el aseguramiento de droga dejó el cateo a una vivienda en Monterrey, Nuevo León.

La Fiscalía General de Justicia del estado informó de la intervención que se ejecutó en un inmueble tipo casa habitación en la calle Acatlán, en la colonia Noria Norte.

El cateo se ejecutó por parte de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), así como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, ayer martes.

Las personas detenidas son un hombre y una mujer. Además, en el sitio se aseguraron dosis de vegetal verde y seco con las características de la marihuana, dosis de una sustancia sólida con las características del narcótico conocido como metanfetamina, un arma de fuego corta, una báscula digital y dinero en efectivo.

Las personas detenidas quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público Especializado en Narcomenudeo mientras que el inmueble quedó con resguardo a caro de la autoridad correspondiente.