Está en fase de pruebas demanda contra armerías de EU por tráfico: Cancillería

Durante su conferencia en Palacio Nacional, la mandataria recordó que el propio Departamento de Justicia estadounidense admitió, antes de concluir la administración de Joe Biden, que cerca del 75% de las armas decomisadas en México tienen origen en Estados Unidos.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el gobierno de Estados Unidos ya reconoció que la mayoría de las armas aseguradas en México provienen de su territorio, por lo que insistió en que una de las prioridades de la cooperación bilateral en materia de seguridad es frenar el tráfico ilegal de armamento hacia nuestro país.

“Ellos ya lo reconocieron. Y en el entendimiento que tenemos con ellos, ahora con el gobierno del presidente Trump, reconocen que algo fundamental que deben hacer ellos es incautar las armas que vienen hacia México”, señaló.

COMBATE AL TRÁFICO DE ARMAS, PRIORIDAD PARA MÉXICO

Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, informó que la demanda que México mantiene contra fabricantes y distribuidores de armas en Estados Unidos continúa en la fase de descubrimiento de pruebas, pese a que otro de los litigios promovidos por el gobierno mexicano ya fue desechado.

“Esta demanda continúa. Le vamos a dar seguimiento y estamos abocados en que salga bien esta fase de descubrimiento de pruebas”, indicó.

Velasco explicó que, además de la vía judicial, el combate al tráfico de armas forma parte central de las mesas de cooperación en seguridad entre ambos países.

Señaló que Estados Unidos no solo ha reconocido el problema, sino que ha incrementado las acciones para detectar armamento y municiones en su frontera.

El funcionario detalló que México tiene acceso al sistema de rastreo de armas eTrace (ETS), operado por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos, lo que permite identificar el origen de las armas aseguradas en territorio nacional.

De acuerdo con esa base de datos, aproximadamente el 70% de las armas decomisadas en México y rastreadas mediante ese sistema provienen de Estados Unidos.

Asimismo, destacó que recientemente el embajador estadounidense informó sobre un operativo realizado en ese país para asegurar armas que serían enviadas a México y detener a las personas involucradas en esa red de tráfico, acciones que, dijo, reflejan una mayor cooperación para contener el flujo ilegal de armamento hacia territorio mexicano.