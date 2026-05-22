‘Está raro’: Claudia Sheinbaum cuestiona acuerdo de Maru Campos con Texas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó como “raro” el acuerdo dado a conocer por la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, respecto a un convenio de colaboración entre el gobierno estatal y el estado de Texas, mediante el cual presuntamente existirían mecanismos de coordinación e intervención de autoridades estadounidenses en territorio chihuahuense. Durante la conferencia de prensa matutina de este viernes, Sheinbaum fue cuestionada sobre las implicaciones del convenio y sobre la posibilidad de que agencias de seguridad estadounidenses participen en tareas relacionadas con seguridad pública y combate al crimen en Chihuahua. Ante ello, Sheinbaum respondió que el acuerdo debe ser revisado para determinar sus alcances y verificar si existe alguna posible violación a la soberanía nacional. “Bueno, pues que se analice, ¿no? No, hay que ver hasta dónde llega ese acuerdo que se firmó. En el 22, creo, ¿no? Sí, fue en el 22. ¿Cuál es el alcance de ese acuerdo? Y que se vea si es violatorio de la soberanía o no. Pero no no he leído yo el acuerdo, vi la nota. Eh, pero pues que se analice”, declaró.

SHEINBAUM SEÑALA QUE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES DEBEN REVISAR ACUERDO DE MARU CAMPOS Al ser cuestionada sobre si solicitaría personalmente una revisión formal del acuerdo, la presidenta aclaró que serán las autoridades e instancias correspondientes quienes analicen el contenido del convenio. “No personalmente, o sea, ya en las instancias correspondientes que analice. Ya nosotros ya pusimos nuestra posición. Y la decimos públicamente, la decimos en privado, la decimos a las autoridades de Estados Unidos, a todos”, sostuvo. Durante el intercambio con medios de comunicación, el periodista que realizó la pregunta explicó que dentro del acuerdo destacan puntos relacionados con intercambio de información e inteligencia, coordinación contra tráfico de drogas, armas y personas, acciones para reforzar la seguridad fronteriza, colaboración tecnológica y operativa entre corporaciones y la participación de agencias estadounidenses en labores de coordinación. Tras escuchar esos detalles, Sheinbaum respondió: “Pues está raro porque son dos gobiernos estatales”. SHEINBAUM INSISTE EN QUE LA COOPERACIÓN CON ESTADOS UNIDOS TIENE LÍMITES CONSTITUCIONALES En su respuesta, la titular del Ejecutivo federal reiteró que su administración mantiene colaboración y coordinación con el gobierno de Estados Unidos en distintos temas, particularmente en materia de seguridad, aunque afirmó que existen límites establecidos por la Constitución mexicana. “Entonces, que se analice. Yo que hice mi planteamiento ayer, lo hago y lo sigo haciendo. Hay una visión de un sector de los conservadores de la derecha mexicana que piensa que tiene que haber más intervención y más injerencia de gobiernos extranjeros en México. Para distintos temas y en particular para seguridad. Nosotros no”, expresó. La mandataria añadió que su gobierno sostiene una política basada en la defensa de la soberanía y la independencia nacional. “Nosotros creemos en la soberanía, la independencia de México y colaboramos con distintos gobiernos y buscamos los mejores ejemplos que hay en el mundo para poderlos desarrollar y en particular con Estados Unidos, colaboramos, coordinamos”, indicó. Asimismo, enfatizó que la cooperación bilateral debe mantenerse dentro del marco jurídico mexicano. “Pero tiene un límite esa coordinación y esa colaboración constitucional y es la que establece nuestra Constitución y nuestras leyes”, dijo.

SHEINBAUM RECHAZA LA IDEA DE DEPENDER DE GOBIERNOS EXTRANJEROS EN SEGURIDAD Durante su posicionamiento, Sheinbaum también señaló que existe una visión dentro de ciertos sectores políticos que considera necesaria una mayor participación de gobiernos extranjeros en asuntos internos de México, particularmente en seguridad pública. “Pero también hay una idea ahí, y es importante, de que los mexicanos no podemos y que necesitamos necesariamente del exterior para poder hacer lo que tenemos que hacer. México, el Estado mexicano, es muy fuerte y las instituciones de seguridad del Estado mexicano también”, afirmó. Las declaraciones de la presidenta ocurren después de la difusión de entrevistas en las que Maru Campos habló sobre la colaboración entre autoridades de Chihuahua y agencias estadounidenses, incluyendo organismos como el FBI y la DEA, en acciones relacionadas con seguridad y combate al crimen organizado en la entidad fronteriza. El acuerdo referido habría sido firmado en 2022 y contempla acciones conjuntas entre autoridades estatales mexicanas y estadounidenses en temas de intercambio de información, coordinación operativa y vigilancia fronteriza. Hasta el momento, no se ha dado a conocer públicamente el contenido íntegro del convenio ni una postura formal adicional del gobierno de Chihuahua sobre los señalamientos realizados por la presidenta.

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