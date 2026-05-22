‘Puede generar conflictos’: Claudia Sheinbaum descarta visas para estadounidenses y canadienses

La titular del Ejecutivo federal indicó que, aunque la propuesta puede discutirse, el gobierno mexicano no busca confrontarse con Estados Unidos ni con su población.

“Podría tomarse como un conflicto y, pues, es mejor evitar los conflictos” , expresó.

Al responder a los cuestionamientos, la mandataria señaló que una medida de este tipo podría generar tensiones diplomáticas innecesarias con ambos países.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue cuestionada durante la conferencia matutina de este viernes sobre la posibilidad de aplicar visas a ciudadanos de Estados Unidos y Canadá ante el incremento de extranjeros que residen en México, algunos de ellos de manera irregular, en medio de debates sobre procesos de desplazamiento social y encarecimiento de zonas urbanas.

SHEINBAUM DESTACA RELACIÓN DE ‘HERMANDAD’ CON ESTADOS UNIDOS

Durante su intervención, Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que su administración mantiene una postura de respeto hacia el pueblo estadounidense y subrayó la importancia de conservar relaciones de cooperación.

“Bueno, es una propuesta. Nosotros no estamos contra el pueblo de Estados Unidos”, declaró.

Añadió que el gobierno mexicano busca mantener una relación cercana entre ambas sociedades y reiteró su postura frente a actos discriminatorios contra personas mexicanas en el extranjero.

“Es más, queremos que haya hermandad entre los pueblos. Denunciamos cuando hay políticas o hay acciones discriminatorias contra nuestros paisanos y paisanas de personas o de gobiernos. Pero nosotros no queremos entrar en conflicto con Estados Unidos ni con su pueblo”, afirmó.

La mandataria explicó que la cooperación bilateral tiene límites relacionados con la defensa de la soberanía nacional, aunque insistió en que México mantiene disposición para colaborar con otras naciones.

“Tenemos límites en la colaboración y la coordinación que tiene que ver justamente con la defensa de la soberanía”, señaló.

‘QUEREMOS QUE VENGAN A MÉXICO’: CLAUDIA SHEINBAUM

En su respuesta, la presidenta también manifestó que el gobierno federal busca que visitantes extranjeros continúen llegando al país y conozcan la diversidad cultural y natural de México.

“Nosotros queremos que vengan a México. Que conozcan la riqueza cultural. Que se enamoren de nuestro país”, expresó.

Añadió que el contacto con la cultura mexicana puede contribuir a fortalecer la percepción internacional sobre el país.

“Que es la mejor manera de que, regresando a su país, conozcan la grandeza cultural de México, la grandeza de los paisajes”, comentó.

No obstante, reiteró que, aunque la propuesta de establecer visas puede ponerse sobre la mesa, considera preferible evitar conflictos diplomáticos innecesarios.

“Entonces dejamos como una idea, pero también podría tomarse como un conflicto y, pues, es mejor evitar los conflictos, a menos que sean necesarios”, sostuvo.