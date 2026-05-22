‘Puede generar conflictos’: Claudia Sheinbaum descarta visas para estadounidenses y canadienses
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Claudia Sheinbaum habló sobre despojo y gentrificación en México y descartó imponer visas a Estados Unidos y Canadá
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue cuestionada durante la conferencia matutina de este viernes sobre la posibilidad de aplicar visas a ciudadanos de Estados Unidos y Canadá ante el incremento de extranjeros que residen en México, algunos de ellos de manera irregular, en medio de debates sobre procesos de desplazamiento social y encarecimiento de zonas urbanas.
Al responder a los cuestionamientos, la mandataria señaló que una medida de este tipo podría generar tensiones diplomáticas innecesarias con ambos países.
“Podría tomarse como un conflicto y, pues, es mejor evitar los conflictos”, expresó.
La titular del Ejecutivo federal indicó que, aunque la propuesta puede discutirse, el gobierno mexicano no busca confrontarse con Estados Unidos ni con su población.
SHEINBAUM DESTACA RELACIÓN DE ‘HERMANDAD’ CON ESTADOS UNIDOS
Durante su intervención, Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que su administración mantiene una postura de respeto hacia el pueblo estadounidense y subrayó la importancia de conservar relaciones de cooperación.
“Bueno, es una propuesta. Nosotros no estamos contra el pueblo de Estados Unidos”, declaró.
Añadió que el gobierno mexicano busca mantener una relación cercana entre ambas sociedades y reiteró su postura frente a actos discriminatorios contra personas mexicanas en el extranjero.
“Es más, queremos que haya hermandad entre los pueblos. Denunciamos cuando hay políticas o hay acciones discriminatorias contra nuestros paisanos y paisanas de personas o de gobiernos. Pero nosotros no queremos entrar en conflicto con Estados Unidos ni con su pueblo”, afirmó.
La mandataria explicó que la cooperación bilateral tiene límites relacionados con la defensa de la soberanía nacional, aunque insistió en que México mantiene disposición para colaborar con otras naciones.
“Tenemos límites en la colaboración y la coordinación que tiene que ver justamente con la defensa de la soberanía”, señaló.
‘QUEREMOS QUE VENGAN A MÉXICO’: CLAUDIA SHEINBAUM
En su respuesta, la presidenta también manifestó que el gobierno federal busca que visitantes extranjeros continúen llegando al país y conozcan la diversidad cultural y natural de México.
“Nosotros queremos que vengan a México. Que conozcan la riqueza cultural. Que se enamoren de nuestro país”, expresó.
Añadió que el contacto con la cultura mexicana puede contribuir a fortalecer la percepción internacional sobre el país.
“Que es la mejor manera de que, regresando a su país, conozcan la grandeza cultural de México, la grandeza de los paisajes”, comentó.
No obstante, reiteró que, aunque la propuesta de establecer visas puede ponerse sobre la mesa, considera preferible evitar conflictos diplomáticos innecesarios.
“Entonces dejamos como una idea, pero también podría tomarse como un conflicto y, pues, es mejor evitar los conflictos, a menos que sean necesarios”, sostuvo.
SHEINBAUM ABORDA DENUNCIAS POR DESPOJO Y PRIVATIZACIÓN
Durante la misma conferencia, Claudia Sheinbaum Pardo también fue cuestionada sobre casos de despojo relacionados con inversiones nacionales y extranjeras ocurridos en distintas regiones del país.
La presidenta reconoció que continúan existiendo denuncias y abusos en ciertos lugares, aunque aseguró que actualmente existe una diferencia respecto a administraciones anteriores.
“Tiene razón en que continúa habiendo abusos, vamos a decir, en ciertos lugares. ¿Cuál es la diferencia?”, señaló.
Según explicó, en gobiernos pasados las prácticas de despojo eran promovidas desde las propias estructuras gubernamentales.
“La política del abuso venía del gobierno. El gobierno promovía la política del abuso, del despojo”, afirmó.
La mandataria mencionó ejemplos relacionados con privatizaciones y entrega de recursos nacionales.
“Bueno, nos despojaron de las empresas de los mexicanos. Nos despojaron de minas, nos despojaron de riqueza de la nación”, indicó.
GOBIERNO FEDERAL LLAMA A DENUNCIAR IRREGULARIDADES
Sheinbaum reconoció que actualmente continúan registrándose conflictos relacionados con privatización de espacios públicos o desarrollos privados presuntamente irregulares, aunque aseguró que las autoridades deben intervenir cuando existan denuncias legítimas.
“Ahora todavía ocurre en ciertos lugares y lo que hay, pues, es que estar pendiente permanentemente Por eso la participación ciudadana es muy importante”, declaró.
También señaló que dependencias federales, como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, deben actuar cuando existan señalamientos sobre privatización de playas o restricciones ilegales de acceso.
“Ahí donde hay una demanda legítima de denuncia de privatización de playas, pues ahí tiene que estar Semarnat para abrir los caminos”, comentó.
Asimismo, indicó que cualquier denuncia relacionada con presuntos despojos de terrenos o áreas destinadas a desarrollos privados debe investigarse conforme a la ley.
“Ahí donde hay denuncia de un despojo de un área para el desarrollo de algo privado que se hizo de manera ilegal, pues hay que denunciarlo y hay que seguir trabajando”, afirmó.
Finalmente, sostuvo que la diferencia entre el actual gobierno y administraciones anteriores radica en la forma en que se enfrentan estos casos.
“Nosotros lo combatimos, eso siempre con la ley, porque es lo que nos corresponde. Y antes era, pues, desde el gobierno. Es la gran diferencia”, concluyó.