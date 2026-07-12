Estados Unidos importará más de un millón de cañas de azúcar mexicanas
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El incremento de exportación fue comunicado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,en coordinación con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos
El 12 de julio, el Gobierno de México informó que Estados Unidos aumentará en 512% las exportaciones de azúcar, debido a las negociaciones bilaterales.
La exportación mexicana en la industria del procesamiento del azúcar, concentrada en productos de caña, será de un millón 152 mil toneladas de azúcar, así lo estimó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) en coordinación con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).
Este volumen de importación, por parte de Estados Unidos, se realizará en un ciclo de 2026 a 2027. La exportación de la caña de azúcar podrá, según la dependencia federal, traducirse en ingresos adicionales de hasta cuatro mil 760 millones de pesos para los productores de caña.
La realización de este importe se deriva de las negociaciones coordinadas con la entonces representante del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), Brooke Rollins, con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en materia del comercio agroalimentario.