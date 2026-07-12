Estados Unidos importará más de un millón de cañas de azúcar mexicanas

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    Estados Unidos importará más de un millón de cañas de azúcar mexicanas
    Aumentará en 512% las exportaciones de azúcar mexicano a Estados Unidos Vanguardia

El incremento de exportación fue comunicado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,en coordinación con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos

El 12 de julio, el Gobierno de México informó que Estados Unidos aumentará en 512% las exportaciones de azúcar, debido a las negociaciones bilaterales.

La exportación mexicana en la industria del procesamiento del azúcar, concentrada en productos de caña, será de un millón 152 mil toneladas de azúcar, así lo estimó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) en coordinación con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

Este volumen de importación, por parte de Estados Unidos, se realizará en un ciclo de 2026 a 2027. La exportación de la caña de azúcar podrá, según la dependencia federal, traducirse en ingresos adicionales de hasta cuatro mil 760 millones de pesos para los productores de caña.

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La realización de este importe se deriva de las negociaciones coordinadas con la entonces representante del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), Brooke Rollins, con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en materia del comercio agroalimentario.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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