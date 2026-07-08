Rubén Moreira, diputado federal por Coahuila, propone plan emergente para rescatar la cafeticultura mexicana

La propuesta contempla la renovación de cafetales afectados por el cambio climático, asistencia técnica especializada, fortalecimiento de las acciones fitosanitarias y apoyos oportunos dirigidos principalmente a los pequeños productores.

El diputado federal por Coahuila , Rubén Moreira Valdez, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) a poner en marcha un Programa Nacional Emergente de Rescate de la Cafeticultura, con el propósito de atender la crisis que enfrenta este sector productivo.

Asimismo, el legislador priista solicitó que la Sader presente a la Comisión Permanente un informe detallado sobre el estado que guardan los programas federales destinados a la cafeticultura, así como los resultados obtenidos frente a la problemática que afecta a miles de productores en el País.

De igual forma, pidió a la Secretaría de Hacienda analizar adecuaciones presupuestarias y mecanismos financieros que contribuyan a fortalecer la productividad, competitividad y resiliencia del sector, mientras que exhortó a la Secretaría de Economía a reforzar las estrategias de promoción del café mexicano en los mercados nacional e internacional.

Moreira Valdez recordó que México ocupa el undécimo lugar entre los principales productores de café del mundo, y destacó que el grano cultivado bajo sistemas tradicionales de sombra es considerado uno de los más sustentables debido a su aportación a la conservación de la biodiversidad y de los servicios ambientales.

El legislador subrayó que la importancia del café trasciende la actividad agrícola, al integrar una cadena de valor que incluye procesos de beneficio, industrialización, tostado, comercialización, exportación y turismo, actividades que generan empleo e ingresos para miles de familias rurales.

Con base en datos de la Sader, señaló que en México existen más de 500 mil productores de café distribuidos en alrededor de 14 entidades federativas, principalmente en Chiapas, Veracruz, Puebla, Oaxaca y Guerrero, donde se concentra la mayor parte de la producción nacional. Más del 90 por ciento corresponde a pequeños productores con parcelas menores a cinco hectáreas.