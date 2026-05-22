Estas son todas las versiones sobre como habría operado la red de huachicol fiscal de marinos

El caso del huachicol fiscal se convirtió en uno de los mayores escándalos de corrupción y contrabando de combustibles en México al exhibir una presunta estructura integrada por marinos, funcionarios aduanales, empresarios gasolineros, operadores logísticos y posibles vínculos criminales, cuyo objetivo habría sido introducir combustible al país mediante simulación documental y evasión millonaria de impuestos. La hipótesis central de las investigaciones apunta a que la red no solo traficaba hidrocarburos, sino que operaba desde posiciones estratégicas dentro de puertos y aduanas marítimas.

¿Cómo habría funcionado el esquema? De acuerdo con investigaciones federales y reportes periodísticos, el mecanismo consistía en importar gasolina, diésel o crudo desde Estados Unidos, pero registrándolo como lubricantes, aceites industriales, solventes o aditivos para evadir el pago del IEPS y el IVA. Una vez liberada la carga en puertos mexicanos, el combustible era distribuido a redes de almacenamiento, transporte y venta, mezclándose incluso con circuitos legales del mercado energético. La teoría investigativa sostiene que el esquema requería protección institucional: personal en puertos, supervisores aduanales, verificadores y operadores de seguridad que garantizaran el paso de cargamentos sin inspecciones rigurosas ni alteración de manifiestos de carga. Los principales focos señalados en las indagatorias han sido puertos del Golfo de México, particularmente en Tamaulipas. Los presuntos implicados Entre los nombres más visibles del caso aparecen los hermanos Manuel Roberto Farías Laguna y Fernando Farías Laguna, señalados como piezas clave dentro de la estructura. Según reportes, ambos fueron dados de baja de la Secretaría de Marina y enfrentan investigaciones por presuntamente facilitar el ingreso irregular de hidrocarburos mediante esquemas de simulación de importaciones. Manuel Roberto fue detenido, mientras Fernando ha sido reportado como prófugo en distintas etapas del proceso.

El caso adquirió mayor dimensión por la cercanía familiar de los Farías Laguna con el exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, ya que diversos reportes los describen como sobrinos políticos del almirante. Sin embargo, hasta ahora no existe imputación formal contra Ojeda y cualquier señalamiento sobre responsabilidad directa permanece en el terreno de hipótesis políticas o mediáticas. También aparece el nombre del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, quien, según audios difundidos por medios, habría denunciado internamente una presunta red de corrupción en aduanas y combustible ante altos mandos navales. Su asesinato posterior alimentó teorías sobre posibles represalias, aunque no hay resolución judicial que vincule directamente ambos hechos.

Otra línea de investigación ha mencionado a funcionarios aduanales y operadores civiles ligados a importaciones irregulares, además de empresarios del sector energético. Las autoridades han reportado detenciones de civiles y aseguramientos de millones de litros de combustible, pero no todos los nombres han sido judicializados públicamente. En investigaciones paralelas sobre contrabando de hidrocarburos también han aparecido empresarios estadounidenses, entre ellos James Jensen y miembros de su familia, acusados en Estados Unidos de introducir petróleo mexicano disfrazado como lubricantes y destilados para evadir controles fiscales. El caso apunta a vínculos con estructuras criminales y lavado de dinero, aunque las autoridades mexicanas han aclarado que no existía una solicitud formal de extradición hasta mayo de 2026. Las teorías alrededor de la red La primera teoría sostiene que existió una estructura institucionalizada de corrupción, donde mandos navales y operadores aduanales protegían el tránsito de combustibles ilegales a cambio de pagos o beneficios. Otra plantea una captura parcial de las aduanas por intereses criminales y empresariales, aprovechando la militarización de puertos. Una tercera hipótesis, impulsada por sectores opositores, sugiere que altos niveles políticos conocían el fenómeno y lo toleraron; sin embargo, hasta el momento no existen sentencias firmes que acrediten responsabilidades políticas superiores. En contraste, la defensa de algunos implicados sostiene que hay irregularidades en las carpetas de investigación y acusa motivaciones políticas o disputas internas dentro de la Marina, mientras los procesos judiciales siguen abiertos.

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