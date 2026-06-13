Esteban Villegas niega investigación de la FGR y rechaza vínculos con el crimen organizado en Durango

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Esteban Villegas niega investigación de la FGR y rechaza vínculos con el crimen organizado en Durango
    El gobernador de Durango, Esteban Villegas, rechazó versiones sobre investigaciones en su contra y aseguró que no ha recibido notificación de la FGR en redes sociales. Captura de pantalla

Esteban Villegas, negó tener notificación de investigaciones en su contra y afirmó que el estado mantiene bajos niveles de homicidios con apoyo federal

El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, fue mencionado recientemente en publicaciones de medios nacionales que refieren supuestas investigaciones en Estados Unidos relacionadas con el narcotráfico, así como la posible existencia de expedientes abiertos y un presunto congelamiento de cuentas bancarias.

Ante estos señalamientos, el mandatario estatal afirmó que no existe notificación oficial que lo vincule con algún procedimiento ante la Fiscalía General de la República ni con otras autoridades.

GOBERNADOR DE DURANGO, ESTEBAN VILLEGAS, NIEGA INVESTIGACIÓN DE LA FGR EN SU CONTRA

https://vanguardia.com.mx/noticias/el-priista-esteban-villegas-es-investigado-en-estados-unidos-y-mexico-por-nexos-con-el-narco-loret-de-mola-KA21300831

A través de un video difundido en redes sociales, el gobernador ejerció su derecho de réplica y rechazó conocer la existencia de alguna investigación formal en su contra.

En su mensaje, señaló:

“Algunas voces o algunos medios eh nacionales incluso han empezado a decir que traigo una investigación en la FGR y que por qué el narco, y ya ven cómo traen el tema del narco, este que nunca me habían tocado a mí; hoy los medios de comunicación lo empiezan a hacer.”

“No tengo ningún documento donde la FGR me haya dicho, oiga, tiene un documento aquí por esto, por lo otro, pero estos son los como por qué estos son los resultados, como por qué en un estado donde hay estos niveles de seguridad tendríamos que estar involucrados con el narco.”

También cuestionó los señalamientos mediáticos y sostuvo que estos no corresponden con los resultados de seguridad en la entidad.

ESTEBAN VILLEGAS DESTACA ÍNDICES DE SEGURIDAD EN DURANGO

El mandatario estatal afirmó que Durango se mantiene entre las entidades con menor incidencia de homicidios dolosos en el país.

De acuerdo con sus declaraciones, el estado se ubica en el tercer lugar nacional con una tasa aproximada de 0.3% en este indicador, y reportó un total de cinco homicidios dolosos en el periodo más reciente citado.

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD ES CLAVE

El gobernador atribuyó los resultados en materia de seguridad a la coordinación entre el Gobierno del Estado y las fuerzas federales, incluyendo al Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

Señaló que esta colaboración ha permitido mantener condiciones de estabilidad en la entidad, pese a su ubicación geográfica con colindancia con varios estados.

“Vean, tienen todo el estado, todo el país desde Chihuahua, Morelos, Baja California, Sinaloa, Estado de México, Veracruz, Guerrero para que se entretengan con el tema de la problemática que traen. En Durango no hay problema. Lo que tenemos ahorita es que no queremos que haya.”

“Sí, han pasado sucesos donde los hemos resuelto de manera inmediata y creo que por eso hemos hecho una buena mancuerna con las instancias del gobierno federal.”

“Hemos hecho muy buena mancuerna con el ejército, con la Guardia Nacional; han llegado nuevos elementos, ¿para qué? Para que no se nos dispare esto, porque pocos estados tenemos la paz y la tranquilidad que tiene Durango y hoy, en mi derecho de réplica a esos medios que lo han sacado, les digo: Vengan, los invito a Durango”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/fgjem-busca-imputar-al-alcalde-de-metepec-fernando-flores-fernandez-por-abuso-de-autoridad-y-lesiones-HB21310502

ESTEBAN VILLEGAS LANZA INVITACIÓN PARA QUE VISITEN DURANGO

Como parte de su mensaje, el mandatario estatal invitó a medios de comunicación y comunicadores a visitar Durango para observar directamente las condiciones de seguridad.

“Los invito a Durango para que vean que aquí sí pueden caminar a la hora que quieran”, expresó.

Asimismo, rechazó señalamientos de carácter político relacionados con su administración y afirmó que en la entidad existe unidad institucional y trabajo coordinado entre autoridades.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crimen Organizado
Funcionarios públicos
Investigaciones

Localizaciones


Durango

Personajes


Esteban Villegas Villarreal

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
El encarecimiento de los insumos para la construcción de casas ha impactado en los precios al público.

Se encarece mercado inmobiliario de Saltillo: la casa más barata está en 1.2 millones de pesos
Autoridades electoral deben definir si Congreso queda con 13 hombres y 12 mujeres o viceversa.

Pone paridad de género en vilo integración del Congreso de Coahuila
Martínez enlistó los beneficios que traerá para la región el proyecto del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey.

Conectividad regional y seguridad: la visión de ‘paz’ que Valdemar Martínez busca para Nuevo León
Solución a los problemas

Solución a los problemas
true

La CNTE se desinfla... pero no los problemas de Sheinbaum

La Fiscalía de Michoacán ofrece recompensa de 100 mil pesos por José Manuel Jiménez, jefe de escoltas del alcalde Carlos Manzo asesinado en Uruapan en el caso vigente hoy**

Ofrecen 100 mil pesos de recompensa por exjefe de escoltas de alcalde de Carlos Manzo, acusado de homicido
Se prevé que continúen las reuniones entre integrantes de la CNTE y dependencias federales.

Vuelve CNTE a las calles: bloquea Paseo de la Reforma en CDMX
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos

Se aproxima Diluvio de 72 horas a México... Tormenta Negra azotará con lluvias torrenciales y fuertes vientos a estos estados