Esteban Villegas niega investigación de la FGR y rechaza vínculos con el crimen organizado en Durango

GOBERNADOR DE DURANGO, ESTEBAN VILLEGAS, NIEGA INVESTIGACIÓN DE LA FGR EN SU CONTRA

Ante estos señalamientos, el mandatario estatal afirmó que no existe notificación oficial que lo vincule con algún procedimiento ante la Fiscalía General de la República ni con otras autoridades.

El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, fue mencionado recientemente en publicaciones de medios nacionales que refieren supuestas investigaciones en Estados Unidos relacionadas con el narcotráfico, así como la posible existencia de expedientes abiertos y un presunto congelamiento de cuentas bancarias.

A través de un video difundido en redes sociales, el gobernador ejerció su derecho de réplica y rechazó conocer la existencia de alguna investigación formal en su contra.

En su mensaje, señaló:

“Algunas voces o algunos medios eh nacionales incluso han empezado a decir que traigo una investigación en la FGR y que por qué el narco, y ya ven cómo traen el tema del narco, este que nunca me habían tocado a mí; hoy los medios de comunicación lo empiezan a hacer.”

“No tengo ningún documento donde la FGR me haya dicho, oiga, tiene un documento aquí por esto, por lo otro, pero estos son los como por qué estos son los resultados, como por qué en un estado donde hay estos niveles de seguridad tendríamos que estar involucrados con el narco.”

También cuestionó los señalamientos mediáticos y sostuvo que estos no corresponden con los resultados de seguridad en la entidad.

ESTEBAN VILLEGAS DESTACA ÍNDICES DE SEGURIDAD EN DURANGO

El mandatario estatal afirmó que Durango se mantiene entre las entidades con menor incidencia de homicidios dolosos en el país.

De acuerdo con sus declaraciones, el estado se ubica en el tercer lugar nacional con una tasa aproximada de 0.3% en este indicador, y reportó un total de cinco homicidios dolosos en el periodo más reciente citado.

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD ES CLAVE

El gobernador atribuyó los resultados en materia de seguridad a la coordinación entre el Gobierno del Estado y las fuerzas federales, incluyendo al Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

Señaló que esta colaboración ha permitido mantener condiciones de estabilidad en la entidad, pese a su ubicación geográfica con colindancia con varios estados.

“Vean, tienen todo el estado, todo el país desde Chihuahua, Morelos, Baja California, Sinaloa, Estado de México, Veracruz, Guerrero para que se entretengan con el tema de la problemática que traen. En Durango no hay problema. Lo que tenemos ahorita es que no queremos que haya.”

“Sí, han pasado sucesos donde los hemos resuelto de manera inmediata y creo que por eso hemos hecho una buena mancuerna con las instancias del gobierno federal.”

“Hemos hecho muy buena mancuerna con el ejército, con la Guardia Nacional; han llegado nuevos elementos, ¿para qué? Para que no se nos dispare esto, porque pocos estados tenemos la paz y la tranquilidad que tiene Durango y hoy, en mi derecho de réplica a esos medios que lo han sacado, les digo: Vengan, los invito a Durango”.