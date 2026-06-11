FGJEM busca imputar al alcalde de Metepec, Fernando Flores Fernández, por abuso de autoridad y lesiones

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo una audiencia de formulación de imputación en contra de tres personas, entre ellas el presidente municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, así como dos de sus escoltas, por su probable participación en los hechos registrados el 4 de junio en el Club Deportivo La Asunción, en el municipio de Metepec. De acuerdo con fuentes de la Fiscalía mexiquense citadas por Milenio, los señalados son el edil y dos de sus escoltas, aunque hasta el momento no se ha confirmado si los acompañantes forman parte activa de la policía municipal.

ALCALDE DE METEPEC SERÍA IMPUTADO POR ABUSO DE AUTORIDAD Y LESIONES Las personas señaladas son investigadas por los delitos de abuso de autoridad y lesiones, derivados de un altercado ocurrido al interior de las instalaciones del club deportivo, en el que habrían participado tanto particulares como servidores públicos. La investigación se abrió a partir de los hechos ocurridos el 4 de junio, en los que estuvo presente el alcalde Fernando Flores Fernández, quien previamente reconoció haber acudido al lugar debido a un conflicto entre familiares.

ESCOLTAS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ECATEPEC TAMBIÉN SON SEÑALADOS De acuerdo con información difundida tras el caso, en el sitio se encontraban escoltas que acompañaban al presidente municipal. Uno de ellos fue señalado por portar un arma de fuego dentro del inmueble, lo que generó cuestionamientos entre socios y accionistas del club. Videos y testimonios difundidos posteriormente muestran a personas armadas durante el ingreso al lugar, mientras un grupo de asistentes intentaba impedir el acceso.

FISCALÍA CONTINÚA CON LAS INVESTIGACIONES La Fiscalía mexiquense informó que las investigaciones continúan abiertas y que se mantienen actos de indagatoria para determinar la posible responsabilidad de otras personas involucradas en los hechos. En material audiovisual difundido en redes sociales se observa al alcalde ingresando al inmueble acompañado de varias personas. En las imágenes también se aprecia a un grupo de escoltas con armas desenfundadas, entre ellas lo que aparentemente sería una subametralladora tipo Uzi. Durante el incidente, se observa a una mujer que intenta impedir el acceso y posteriormente es empujada, así como a un hombre que resulta golpeado durante el altercado. La Fiscalía no ha informado hasta el momento la resolución de la audiencia ni las medidas cautelares solicitadas en el caso.

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